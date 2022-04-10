https://ria.ru/20220410/evakuatsiya-1782797686.html

Россия за сутки эвакуировала почти 19 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Россия за сутки эвакуировала почти 19 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 10.04.2022

Россия за сутки эвакуировала почти 19 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Российские военные, несмотря на препятствия со стороны Киева, за минувшие сутки эвакуировали в Россию из Донбасса и опасных районов Украины почти 19 тысяч... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T19:56

2022-04-10T19:56

2022-04-10T19:56

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские военные, несмотря на препятствия со стороны Киева, за минувшие сутки эвакуировали в Россию из Донбасса и опасных районов Украины почти 19 тысяч человек, из них без малого 3 тысячи детей, заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки российскими Вооруженными Силами, без участия украинских властей, из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 18 тысяч 668 человек, из них – 2 тысячи 910 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 723 тысячи 102 человека, из которых 138 тысяч 063 – ребенка", - сказал Мизинцев.Государственную границу РФ пересекли уже 93 тысячи 334 единицы личного автотранспорта, из них за сутки – 3185, добавил генерал.Через восточный гуманитарный коридор из Мариуполя без какого-либо участия Киева уже эвакуированы почти 135 тысяч человек, сообщил на брифинге генерал-полковник Михаил Мизинцев."Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении без какого-либо участия украинской стороны от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 134 тысяч 963 человека, в том числе за истекшие сутки – 664", - сказал Мизинцев.Киевские власти не предоставили ни одного гуманитарного коридора в сторону РФ из девяти заявленных на текущие сутки коридоров на запорожском и донецком направлениях, заявил Михаил Мизинцев."Украинская сторона из девяти заявленных на текущие сутки гуманитарных коридоров на запорожском и донецком направлениях в очередной раз ни одного в сторону России не предоставила", - сказал он.Мизинцев уточнил, что РФ, реагируя на гуманитарные инициативы Германии, Турции и Франции по эвакуации мирных жителей, открывает дополнительный маршрут из Мариуполя в Бердянск и далее по двум направлениям – наземным или морским транспортом.Генерал напомнил, что РФ готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц.Значительная часть мирных украинцев желает эвакуироваться исключительно в Россию, за прошедшие сутки получено 982 таких заявки, заметил Михаил Мизинцев."Ежедневный анализ обращений граждан Украины на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, различные общественные организации, а также субъекты РФ, к родным, близким и знакомым, проживающим в России, показывает, что значительная часть насильно удерживаемого националистами в украинских городах населения, по-прежнему, ищет любые возможности для эвакуации на территорию России. Только за прошедшие сутки поступило еще 982 таких обращения", - сказал он.По его словам, всего в российскую базу данных внесено уже 2 744 605 запроса из 2 126 населенных пунктов Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html

https://ria.ru/20220408/naemniki-1782606833.html

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, михаил мизинцев