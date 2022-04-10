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С кораблей, заблокированных в порту Мариуполя, эвакуировали 47 человек - РИА Новости, 10.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/evakuatsiya-1782787414.html
С кораблей, заблокированных в порту Мариуполя, эвакуировали 47 человек
С кораблей, заблокированных в порту Мариуполя, эвакуировали 47 человек - РИА Новости, 10.04.2022
С кораблей, заблокированных в порту Мариуполя, эвакуировали 47 человек
С заблокированных в порту Мариуполя украинскими националистами судов эвакуировали сорок семь членов экипажей, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T17:52
2022-04-10T18:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
батальон "азов"
мариуполь
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. С заблокированных в порту Мариуполя украинскими националистами судов эвакуировали сорок семь членов экипажей, сообщила Народная милиция республики.Ранее ведомство передавало, что боевики захватили в Мариуполе два иностранных судна — "Царевна" и "Леди Аугуста", удерживают в заложниках экипажи."С блокированных кораблей националистами "Азова"* в морском порту города Мариуполь военнослужащими России и ДНР эвакуированы 47 членов экипажей", — отмечается в Telegram-канале ведомства.Речь идет о членах экипажей из России, Азербайджана, Египта и Украины. Моряки не смогли вовремя покинуть зону боевых действий из-за установленных националистами мин. "Ими прикрывались как живым щитом", — указывается в сообщении.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне его отбили, после чего восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Среди прочих украинских частей там действует националистический полк "Азов"*.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.*Против бойцов батальона в России возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
https://ria.ru/20220408/naemniki-1782606833.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, батальон "азов", мариуполь, ситуация в днр и лнр
17:52 10.04.2022 (обновлено: 18:36 10.04.2022)
 
С кораблей, заблокированных в порту Мариуполя, эвакуировали 47 человек

Военные России и ДНР эвакуировали 47 человек с кораблей, заблокированных в порту Мариуполя

© REUTERS / Alexander ErmochenkoВид на Мариуполь
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Вид на Мариуполь
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ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. С заблокированных в порту Мариуполя украинскими националистами судов эвакуировали сорок семь членов экипажей, сообщила Народная милиция республики.
Ранее ведомство передавало, что боевики захватили в Мариуполе два иностранных судна — "Царевна" и "Леди Аугуста", удерживают в заложниках экипажи.
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"С блокированных кораблей националистами "Азова"* в морском порту города Мариуполь военнослужащими России и ДНР эвакуированы 47 членов экипажей", — отмечается в Telegram-канале ведомства.
Речь идет о членах экипажей из России, Азербайджана, Египта и Украины. Моряки не смогли вовремя покинуть зону боевых действий из-за установленных националистами мин.
"Ими прикрывались как живым щитом", — указывается в сообщении.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне его отбили, после чего восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Среди прочих украинских частей там действует националистический полк "Азов"*.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
*Против бойцов батальона в России возбуждено уголовное дело.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаБатальон "Азов"МариупольСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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