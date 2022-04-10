09:12 10.04.2022 (обновлено: 09:24 10.04.2022)
Из Мариуполя эвакуировали еще 529 человек
Еще 529 человек, включая 102 ребенка, эвакуировали за сутки из Мариуполя в Безыменное
Эвакуация жителей Мариуполя
ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Донецкой народной республики эвакуировали 529 человек, включая 102 ребенка, сообщил штаб территориальной обороны республики.
"За сутки из Мариуполя эвакуированы 529 человек. За минувшие сутки, с 08:00 9 апреля до 08:00 10 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 529 человек, включая 102 ребенка", - говорится в сообщении ведомства.
По его данным, с 5 марта по 10 апреля эвакуировали 15 340 человек.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.