https://ria.ru/20220410/etimologiya-1782762482.html
Что общего у "невесты", "ведьмы" и "медведя"? Неожиданности этимологии
Что общего у "невесты", "ведьмы" и "медведя"? Неожиданности этимологии - РИА Новости, 10.04.2022
Что общего у "невесты", "ведьмы" и "медведя"? Неожиданности этимологии
Общий предок объединяет слова "льгота", "нельзя" и "польза", над загадкой "варежки" ученые трудятся уже несколько столетий, а старинный глагол "бучать" помог с названиями нескольких зверей. Что такое этимология, как время меняет разговорный язык и почему однокоренные слова потом не узнать.
2022-04-10T12:07
2022-04-10T12:07
2022-04-10T12:07
как это по-русски
подкаст
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Что общего у "невесты", "ведьмы" и "медведя"? Неожиданности этимологии
Общий предок объединяет слова "льгота", "нельзя" и "польза", над загадкой "варежки" ученые трудятся уже несколько столетий, а старинный глагол "бучать" помог с названиями нескольких зверей. Что такое этимология, как время меняет разговорный язык и почему однокоренные слова потом не узнать.
audio/mpeg
Что общего у "невесты", "ведьмы" и "медведя"? Неожиданности этимологии
Общий предок объединяет слова "льгота", "нельзя" и "польза", над загадкой "варежки" ученые трудятся уже несколько столетий, а старинный глагол "бучать" помог с названиями нескольких зверей. Что такое этимология, как время меняет разговорный язык и почему однокоренные слова потом не узнать.
audio/mpeg
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подкаст, аудио
Что общего у "невесты", "ведьмы" и "медведя"? Неожиданности этимологии
Общий предок объединяет слова "льгота", "нельзя" и "польза", над загадкой "варежки" ученые трудятся уже несколько столетий, а старинный глагол "бучать" помог с названиями нескольких зверей. Что такое этимология, как время меняет разговорный язык и почему однокоренные слова потом не узнать.