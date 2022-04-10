Рейтинг@Mail.ru
Что общего у "невесты", "ведьмы" и "медведя"? Неожиданности этимологии - РИА Новости, 10.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20220410/etimologiya-1782762482.html
Что общего у "невесты", "ведьмы" и "медведя"? Неожиданности этимологии
Что общего у "невесты", "ведьмы" и "медведя"? Неожиданности этимологии - РИА Новости, 10.04.2022
Что общего у "невесты", "ведьмы" и "медведя"? Неожиданности этимологии
Общий предок объединяет слова "льгота", "нельзя" и "польза", над загадкой "варежки" ученые трудятся уже несколько столетий, а старинный глагол "бучать" помог с названиями нескольких зверей. Что такое этимология, как время меняет разговорный язык и почему однокоренные слова потом не узнать.
2022-04-10T12:07
2022-04-10T12:07
как это по-русски
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782762308_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_310cae6a458875d0f8fa8f649371a29c.jpg
Что общего у "невесты", "ведьмы" и "медведя"? Неожиданности этимологии
Общий предок объединяет слова "льгота", "нельзя" и "польза", над загадкой "варежки" ученые трудятся уже несколько столетий, а старинный глагол "бучать" помог с названиями нескольких зверей. Что такое этимология, как время меняет разговорный язык и почему однокоренные слова потом не узнать.
audio/mpeg
Что общего у "невесты", "ведьмы" и "медведя"? Неожиданности этимологии
Общий предок объединяет слова "льгота", "нельзя" и "польза", над загадкой "варежки" ученые трудятся уже несколько столетий, а старинный глагол "бучать" помог с названиями нескольких зверей. Что такое этимология, как время меняет разговорный язык и почему однокоренные слова потом не узнать.
audio/mpeg
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода:Полина ПанинаГолоса эпизода: Наталия ШашинаЗвукорежиссер: Андрей Темнов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782762308_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_c2305c6a2beca9ae9a36f055bc365257.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подкаст, аудио
12:07 10.04.2022
 

Что общего у "невесты", "ведьмы" и "медведя"? Неожиданности этимологии

Как это по-русски
Что общего у "невесты", "ведьмы" и "медведя"? Неожиданности этимологии
12:07
Читать ria.ru в
Общий предок объединяет слова "льгота", "нельзя" и "польза", над загадкой "варежки" ученые трудятся уже несколько столетий, а старинный глагол "бучать" помог с названиями нескольких зверей. Что такое этимология, как время меняет разговорный язык и почему однокоренные слова потом не узнать.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода:Полина Панина
Голоса эпизода: Наталия Шашина
Звукорежиссер: Андрей Темнов
 
Как это по-русскиПодкаст
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала