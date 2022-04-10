https://ria.ru/20220410/etimologiya-1782762482.html

Что общего у "невесты", "ведьмы" и "медведя"? Неожиданности этимологии

Что общего у "невесты", "ведьмы" и "медведя"? Неожиданности этимологии - РИА Новости, 10.04.2022

Что общего у "невесты", "ведьмы" и "медведя"? Неожиданности этимологии

Общий предок объединяет слова "льгота", "нельзя" и "польза", над загадкой "варежки" ученые трудятся уже несколько столетий, а старинный глагол "бучать" помог с названиями нескольких зверей. Что такое этимология, как время меняет разговорный язык и почему однокоренные слова потом не узнать.

2022-04-10T12:07

2022-04-10T12:07

2022-04-10T12:07

как это по-русски

подкаст

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Что общего у "невесты", "ведьмы" и "медведя"? Неожиданности этимологии Общий предок объединяет слова "льгота", "нельзя" и "польза", над загадкой "варежки" ученые трудятся уже несколько столетий, а старинный глагол "бучать" помог с названиями нескольких зверей. Что такое этимология, как время меняет разговорный язык и почему однокоренные слова потом не узнать. audio/mpeg

Что общего у "невесты", "ведьмы" и "медведя"? Неожиданности этимологии Общий предок объединяет слова "льгота", "нельзя" и "польза", над загадкой "варежки" ученые трудятся уже несколько столетий, а старинный глагол "бучать" помог с названиями нескольких зверей. Что такое этимология, как время меняет разговорный язык и почему однокоренные слова потом не узнать. audio/mpeg

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