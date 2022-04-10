https://ria.ru/20220410/bezhentsy-1782774798.html
Более 714 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины приехали в Россию
Более 714 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины приехали в Россию - РИА Новости, 10.04.2022
Более 714 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины приехали в Россию
Уже более 714 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины пересекли государственную границу России с начала эскалации военного конфликта, в числе беженцев свыше 137... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T15:13
2022-04-10T15:13
2022-04-10T15:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Уже более 714 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины пересекли государственную границу России с начала эскалации военного конфликта, в числе беженцев свыше 137 тысяч детей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По состоянию на 10 апреля, с начала конфликта границу РФ пересекли 714 345 человек, в том числе 137 775 детей", - сказал собеседник агентства.Он добавил также, что за сутки пересекли границу РФ 19 109 человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию
Более 714 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины приехали в Россию
Более 714 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины пересекли государственную границу России
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Уже более 714 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины пересекли государственную границу России с начала эскалации военного конфликта, в числе беженцев свыше 137 тысяч детей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По состоянию на 10 апреля, с начала конфликта границу РФ пересекли 714 345 человек, в том числе 137 775 детей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил также, что за сутки пересекли границу РФ 19 109 человек.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.