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Более 714 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины приехали в Россию - РИА Новости, 10.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/bezhentsy-1782774798.html
Более 714 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины приехали в Россию
Более 714 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины приехали в Россию - РИА Новости, 10.04.2022
Более 714 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины приехали в Россию
Уже более 714 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины пересекли государственную границу России с начала эскалации военного конфликта, в числе беженцев свыше 137... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T15:13
2022-04-10T15:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Уже более 714 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины пересекли государственную границу России с начала эскалации военного конфликта, в числе беженцев свыше 137 тысяч детей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По состоянию на 10 апреля, с начала конфликта границу РФ пересекли 714 345 человек, в том числе 137 775 детей", - сказал собеседник агентства.Он добавил также, что за сутки пересекли границу РФ 19 109 человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
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украина
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в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию
15:13 10.04.2022
 
Более 714 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины приехали в Россию

Более 714 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины пересекли государственную границу России

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкБеженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка в Белгородской области
Беженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Беженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Уже более 714 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины пересекли государственную границу России с начала эскалации военного конфликта, в числе беженцев свыше 137 тысяч детей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По состоянию на 10 апреля, с начала конфликта границу РФ пересекли 714 345 человек, в том числе 137 775 детей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил также, что за сутки пересекли границу РФ 19 109 человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
08:00
Запад увидел истинное лицо Украины. И оно ему понравилось
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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