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"Стыдно". Британский министр высказался о ситуации с украинскими беженцами - РИА Новости, 10.04.2022
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Британия не знает, куда девать украинских беженцев
"Стыдно". Британский министр высказался о ситуации с украинскими беженцами - РИА Новости, 10.04.2022
Британия не знает, куда девать украинских беженцев
Великобритания оказалась не готова к приему такого количества переселенцев с Украины, поэтому процесс их размещения занимает больше времени, чем планировалось,... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T09:29
2022-04-10T14:32
в мире
украина
великобритания
россия
донбасс
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Великобритания оказалась не готова к приему такого количества переселенцев с Украины, поэтому процесс их размещения занимает больше времени, чем планировалось, рассказал в интервью The Independent министр по делам беженцев Ричард Харрингтон.Чтобы сократить время ожидания для беженцев, британские власти упростили форму подачи заявки, отметил Харрингтон.Как пишет издание, специалисты опасаются, что такая схема может привлечь внимание торговцев людьми.Проект "Дома для Украины" помогает украинским беженцам найти временное и бесплатное место жительства в Великобритании. Каждому домохозяйству, разместившему у себя переселенцев, положена выплата в размере 350 фунтов стерлингов.На прошлой неделе британские власти получили 79,8 тысячи заявок по украинской схеме выдачи виз, из них 36,3 тысячи — по семейной и 43,6 тысячи — по спонсорской. При этом по семейной схеме выдали 28,5 тысячи виз, а по спонсорской — 12,5 тысячи.Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220403/bezhentsy-1781534408.html
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в мире, украина, великобритания, россия, донбасс, владимир путин
09:29 10.04.2022 (обновлено: 14:32 10.04.2022)
 
"Стыдно". Британский министр высказался о ситуации с украинскими беженцами

Министр по делам беженцев Харрингтон признал неготовность Британии к притоку украинцев

© AP Photo / Pawel KuczynskiБеженцы из Украины, следующие в Великобританию, во время пересадки Варшаве
Беженцы из Украины, следующие в Великобританию, во время пересадки Варшаве - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© AP Photo / Pawel Kuczynski
Беженцы из Украины, следующие в Великобританию, во время пересадки Варшаве
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Великобритания оказалась не готова к приему такого количества переселенцев с Украины, поэтому процесс их размещения занимает больше времени, чем планировалось, рассказал в интервью The Independent министр по делам беженцев Ричард Харрингтон.
"Мне стыдно, что реализация схемы "Дома для Украины" происходит так медленно", — пояснил чиновник.
Чтобы сократить время ожидания для беженцев, британские власти упростили форму подачи заявки, отметил Харрингтон.
Как пишет издание, специалисты опасаются, что такая схема может привлечь внимание торговцев людьми.
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Проект "Дома для Украины" помогает украинским беженцам найти временное и бесплатное место жительства в Великобритании. Каждому домохозяйству, разместившему у себя переселенцев, положена выплата в размере 350 фунтов стерлингов.
На прошлой неделе британские власти получили 79,8 тысячи заявок по украинской схеме выдачи виз, из них 36,3 тысячи — по семейной и 43,6 тысячи — по спонсорской. При этом по семейной схеме выдали 28,5 тысячи виз, а по спонсорской — 12,5 тысячи.
Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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