https://ria.ru/20220410/bayden-1782793599.html

Байден пока не планирует поездку в Киев, сообщил Белый дом

Байден пока не планирует поездку в Киев, сообщил Белый дом - РИА Новости, 10.04.2022

Байден пока не планирует поездку в Киев, сообщил Белый дом

Президент США Джо Байден на данном этапе не планирует посещать Киев, однако возможность такого визита в будущем сохраняется, заявил помощник американского... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T19:03

2022-04-10T19:03

2022-04-10T19:03

в мире

россия

сша

украина

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774495062_0:0:2866:1613_1920x0_80_0_0_87b275bec349f3dd6b70af79aa60801d.jpg

ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден на данном этапе не планирует посещать Киев, однако возможность такого визита в будущем сохраняется, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."Президент Байден уже посещал Киев ранее и с нетерпением ждет возможности сделать это снова. Однако на данном этапе мы не планируем такой поездки", - сказал Салливан в эфире телеканала NBC.Как отметил представитель Белого дома, в настоящее время президент США "сосредоточен на координации и организации международных усилий по поставке необходимых вооружений Украине".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров, будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/oshibka-1781993679.html

https://ria.ru/20220409/bayden-1782699547.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, сша, украина, джо байден