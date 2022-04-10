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Байден пока не планирует поездку в Киев, сообщил Белый дом - РИА Новости, 10.04.2022
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Байден пока не планирует поездку в Киев, сообщил Белый дом
Байден пока не планирует поездку в Киев, сообщил Белый дом - РИА Новости, 10.04.2022
Байден пока не планирует поездку в Киев, сообщил Белый дом
Президент США Джо Байден на данном этапе не планирует посещать Киев, однако возможность такого визита в будущем сохраняется, заявил помощник американского... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T19:03
2022-04-10T19:03
в мире
россия
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден на данном этапе не планирует посещать Киев, однако возможность такого визита в будущем сохраняется, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."Президент Байден уже посещал Киев ранее и с нетерпением ждет возможности сделать это снова. Однако на данном этапе мы не планируем такой поездки", - сказал Салливан в эфире телеканала NBC.Как отметил представитель Белого дома, в настоящее время президент США "сосредоточен на координации и организации международных усилий по поставке необходимых вооружений Украине".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров, будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/oshibka-1781993679.html
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в мире, россия, сша, украина, джо байден
19:03 10.04.2022
 
Байден пока не планирует поездку в Киев, сообщил Белый дом

Белый дом: президент США Байден пока не планирует поездку в Киев

© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден на данном этапе не планирует посещать Киев, однако возможность такого визита в будущем сохраняется, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Президент Байден уже посещал Киев ранее и с нетерпением ждет возможности сделать это снова. Однако на данном этапе мы не планируем такой поездки", - сказал Салливан в эфире телеканала NBC.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 04:59
Названа величайшая ошибка Байдена на Украине
Как отметил представитель Белого дома, в настоящее время президент США "сосредоточен на координации и организации международных усилий по поставке необходимых вооружений Украине".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров, будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
9 апреля, 17:41
"Вам скоро 80". Байдену указали на неуместное бахвальство в речи об Украине
 
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