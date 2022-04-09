Зеленский высказался о "единственном выходе для Украины"
Президент Зеленский назвал переговоры с Россией единственным выходом для Украины
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с немецким Bild назвал диалог с Москвой единственным способом урегулировать ситуацию.
"Сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как садиться за стол переговоров с Россией", — сказал он.
Он также заявил, что считает президента Владимира Путина единственным человеком, решения которого влияют на исход ситуации.
В Кремле подчеркивали, что заинтересованы в завершении специальной военной операции на Украине. Однако, как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, для этого Зеленскому необходимо согласиться на ряд условий, о которых он был четко осведомлен. Также он ранее напоминал, что Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским.
Сам Зеленский на брифинге после встречи с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером уточнил, что Киев "готов и бороться, и искать дипломатические пути".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.