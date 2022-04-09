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Зеленский высказался о "единственном выходе для Украины" - РИА Новости, 09.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html
Зеленский высказался о "единственном выходе для Украины"
Зеленский высказался о "единственном выходе для Украины" - РИА Новости, 09.04.2022
Зеленский высказался о "единственном выходе для Украины"
Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с немецким Bild назвал диалог с Москвой единственным способом урегулировать ситуацию. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T16:15
2022-04-09T16:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с немецким Bild назвал диалог с Москвой единственным способом урегулировать ситуацию."Сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как садиться за стол переговоров с Россией", — сказал он.Он также заявил, что считает президента Владимира Путина единственным человеком, решения которого влияют на исход ситуации.В Кремле подчеркивали, что заинтересованы в завершении специальной военной операции на Украине. Однако, как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, для этого Зеленскому необходимо согласиться на ряд условий, о которых он был четко осведомлен. Также он ранее напоминал, что Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским.Сам Зеленский на брифинге после встречи с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером уточнил, что Киев "готов и бороться, и искать дипломатические пути".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220409/minoborony-1782661058.html
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин
16:15 09.04.2022
 
Зеленский высказался о "единственном выходе для Украины"

Президент Зеленский назвал переговоры с Россией единственным выходом для Украины

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с немецким Bild назвал диалог с Москвой единственным способом урегулировать ситуацию.
"Сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как садиться за стол переговоров с Россией", — сказал он.
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Он также заявил, что считает президента Владимира Путина единственным человеком, решения которого влияют на исход ситуации.
В Кремле подчеркивали, что заинтересованы в завершении специальной военной операции на Украине. Однако, как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, для этого Зеленскому необходимо согласиться на ряд условий, о которых он был четко осведомлен. Также он ранее напоминал, что Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским.
Сам Зеленский на брифинге после встречи с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером уточнил, что Киев "готов и бороться, и искать дипломатические пути".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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