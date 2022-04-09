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Правительство одобрило проект по поддержке переезжающих для трудоустройства - РИА Новости, 09.04.2022
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Правительство одобрило проект по поддержке переезжающих для трудоустройства
Правительство одобрило проект по поддержке переезжающих для трудоустройства - РИА Новости, 09.04.2022
Правительство одобрило проект по поддержке переезжающих для трудоустройства
Правительство России в пятницу одобрило законопроект, направленный на повышение мобильности трудовых ресурсов, поддержку граждан, переезжающих для... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T13:13
2022-04-09T13:13
россия
общество
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Правительство России в пятницу одобрило законопроект, направленный на повышение мобильности трудовых ресурсов, поддержку граждан, переезжающих для трудоустройства по направлению службы занятости, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что законопроект направлен на повышение мобильности трудовых ресурсов, в том числе путем совершенствования мер государственной поддержки граждан, переезжающих в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.
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россия, общество, правительство рф, экономика
13:13 09.04.2022
 
Правительство одобрило проект по поддержке переезжающих для трудоустройства

Правительство одобрило проект по поддержке переезжающих трудиться в другой регион

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дом правительства Российской Федерации
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Правительство России в пятницу одобрило законопроект, направленный на повышение мобильности трудовых ресурсов, поддержку граждан, переезжающих для трудоустройства по направлению службы занятости, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на повышение мобильности трудовых ресурсов, в том числе путем совершенствования мер государственной поддержки граждан, переезжающих в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
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