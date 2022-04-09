https://ria.ru/20220409/zanyatost-1782676276.html

Правительство одобрило проект по поддержке переезжающих для трудоустройства

Правительство одобрило проект по поддержке переезжающих для трудоустройства - РИА Новости, 09.04.2022

Правительство одобрило проект по поддержке переезжающих для трудоустройства

Правительство России в пятницу одобрило законопроект, направленный на повышение мобильности трудовых ресурсов, поддержку граждан, переезжающих для... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T13:13

2022-04-09T13:13

2022-04-09T13:13

россия

общество

правительство рф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775846966_0:0:2927:1647_1920x0_80_0_0_eb7ef432b7524f8d731253c13f996534.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Правительство России в пятницу одобрило законопроект, направленный на повышение мобильности трудовых ресурсов, поддержку граждан, переезжающих для трудоустройства по направлению службы занятости, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что законопроект направлен на повышение мобильности трудовых ресурсов, в том числе путем совершенствования мер государственной поддержки граждан, переезжающих в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.

https://ria.ru/20220318/ekonomika-1778825992.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, правительство рф, экономика