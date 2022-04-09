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СМИ: конгресс США не принял закон об изъятии активов российских бизнесменов - РИА Новости, 09.04.2022
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СМИ: конгресс США не принял закон об изъятии активов российских бизнесменов
СМИ: конгресс США не принял закон об изъятии активов российских бизнесменов - РИА Новости, 09.04.2022
СМИ: конгресс США не принял закон об изъятии активов российских бизнесменов
Неправительственная организация Американский союз защиты гражданских свобод (АСЗГС) на этой неделе помешала конгрессу принять законопроект, который позволил бы... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T00:45
2022-04-09T02:50
владимир путин
джо байден
россия
сша
в мире
конгресс сша
вашингтон
донбасс
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ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Неправительственная организация Американский союз защиты гражданских свобод (АСЗГС) на этой неделе помешала конгрессу принять законопроект, который позволил бы администрации США изъять активы российских бизнесменов и передать вырученные средства Украине, пишет газета Washington Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.Согласно этим данным, речь идет о двухпартийной инициативе, которую ранее представили на рассмотрение конгрессмены Том Малиновски (демократ от штата Нью-Джерси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины). Законопроект предполагал наделение правительства США полномочиями конфисковать имущество стоимостью более пяти миллионов долларов, принадлежащее россиянам, в отношении которых были введены санкции.Как отмечают собеседники, общий объем средств для передачи Украине может исчисляться "миллиардами долларов".Однако, по словам источников газеты, во вторник представители АСЗГС заявили конгрессменам, что такой закон пойдет вразрез с законодательством США, поскольку он не позволит российским бизнесменам оспорить изъятие их имущества в американском суде. В союзе настаивают, что даже в случае одобрения в конгрессе органы судебной власти США бы отменили этот закон. Такой исход, как отмечается, привел бы к "пропагандистской победе" Москвы над Вашингтоном.В тот же день конгрессмены проголосовали в пользу "резкого ослабления" законопроекта. Измененный вариант инициативы предполагает создание целевой группы, которая даст администрации Штатов 60 дней, чтобы "определить конституционные механизмы", с помощью которых президент США Джо Байден сможет конфисковать активы российских бизнесменов. После этого в Капитолии смогут разработать новый законопроект.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782616106.html
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владимир путин, джо байден, россия, сша, в мире, конгресс сша, вашингтон, донбасс
00:45 09.04.2022 (обновлено: 02:50 09.04.2022)
 
СМИ: конгресс США не принял закон об изъятии активов российских бизнесменов

WP: конгрессу США не дали принять закон об изъятии активов российских бизнесменов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Неправительственная организация Американский союз защиты гражданских свобод (АСЗГС) на этой неделе помешала конгрессу принять законопроект, который позволил бы администрации США изъять активы российских бизнесменов и передать вырученные средства Украине, пишет газета Washington Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Согласно этим данным, речь идет о двухпартийной инициативе, которую ранее представили на рассмотрение конгрессмены Том Малиновски (демократ от штата Нью-Джерси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины). Законопроект предполагал наделение правительства США полномочиями конфисковать имущество стоимостью более пяти миллионов долларов, принадлежащее россиянам, в отношении которых были введены санкции.
Как отмечают собеседники, общий объем средств для передачи Украине может исчисляться "миллиардами долларов".
Однако, по словам источников газеты, во вторник представители АСЗГС заявили конгрессменам, что такой закон пойдет вразрез с законодательством США, поскольку он не позволит российским бизнесменам оспорить изъятие их имущества в американском суде. В союзе настаивают, что даже в случае одобрения в конгрессе органы судебной власти США бы отменили этот закон. Такой исход, как отмечается, привел бы к "пропагандистской победе" Москвы над Вашингтоном.
В тот же день конгрессмены проголосовали в пользу "резкого ослабления" законопроекта. Измененный вариант инициативы предполагает создание целевой группы, которая даст администрации Штатов 60 дней, чтобы "определить конституционные механизмы", с помощью которых президент США Джо Байден сможет конфисковать активы российских бизнесменов. После этого в Капитолии смогут разработать новый законопроект.
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В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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