https://ria.ru/20220409/youtube-1782676977.html

В Госдуме заявили, что YouTube провоцирует собственную блокировку

В Госдуме заявили, что YouTube провоцирует собственную блокировку - РИА Новости, 09.04.2022

В Госдуме заявили, что YouTube провоцирует собственную блокировку

YouTube провоцирует собственную блокировку, поскольку на этот раз подвергся цензуре высший орган представительной власти - YouTube-канал "Дума ТВ", считает... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T13:20

2022-04-09T13:20

2022-04-09T13:20

технологии

госдума рф

youtube

google

сергей боярский

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. YouTube провоцирует собственную блокировку, поскольку на этот раз подвергся цензуре высший орган представительной власти - YouTube-канал "Дума ТВ", считает первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский ("Единая Россия").Google в субботу заблокировал YouTube-канал "Дума ТВ", сообщил сам телеканал в своем Telegram-канале.По мнению парламентария, YouTube провоцирует собственную блокировку, поскольку на этот раз подвергся цензуре высший орган представительной власти. "Теперь наши граждане не имеют возможности видеть на этой площадке в том числе прямые трансляции Госдумы, выступления своих избранников на комитетах", - отметил он.По его словам, которые приводит пресс-служба фракции "Единая Россия", это касается уже не только непосредственно органа власти, но и миллионов людей, которые таким образом могли влиять через связь со своими депутатами на принятие тех или иных решений."Таким образом YouTube официально "заткнул рты" десяткам миллионов россиян, которые своими голосами говорили через связь с нами - депутатами. Очередной вероломный, недружественный шаг, который, к сожалению, делает блокировку этого популярного видео-хостинга все реалистичнее", - добавил Боярский.

https://ria.ru/20220409/youtube-1782664795.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, госдума рф, youtube, google, сергей боярский