https://ria.ru/20220409/youtube-1782664795.html

Захарова заявила, что YouTube подписал себе приговор

Захарова заявила, что YouTube подписал себе приговор - РИА Новости, 09.04.2022

Захарова заявила, что YouTube подписал себе приговор

YouTube подписал себе приговор, написала в телеграм-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T11:20

2022-04-09T11:20

2022-04-09T12:48

технологии

мария захарова

youtube

госдума рф

google

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. YouTube подписал себе приговор, написала в телеграм-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее", — посоветовала она.Сегодня стало известно, что Google заблокировал YouTube-канал "Дума ТВ", где выкладывали эксклюзивные комментарии депутатов и вели трансляции пленарных заседаний. В нижней палате отметили, что были к этому готовы и развивали другие площадки.Роскомнадзор, со своей стороны, потребовал восстановить доступ к каналу. В ведомстве отметили, что Google придерживается ярко выраженной антироссийской позиции в развязанной Западом информационной войне и выступает ключевой площадкой в распространении фейков, дискриминируя официальные российские источники информации.В последнее время к YouTube возникает все больше претензий: видеохостинг регулярно блокирует каналы российских СМИ, как государственных, так и независимых, общественных деятелей, спортивных клубов, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов. До сих пор не сняты ограничения с 36 аккаунтов (RT, "Россия 24", Sputnik, "Звезда", РБК, НТВ и другие). Кроме того, по новым правилам YouTube любая поддержка специальной военной операции России на Украине будет поводом для блокировки.В ответ на это Роскомнадзор 7 апреля запретил распространение рекламы Google и информационных ресурсов компании. Меры распространяются на Google Поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail и будут действовать до устранения нарушений. Поисковые системы теперь должны информировать интернет-пользователей, что эти платформы нарушают российское законодательство.

https://ria.ru/20220409/oruzhie-1782637553.html

https://ria.ru/20220331/pushkov-1781114196.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, мария захарова, youtube, госдума рф, google