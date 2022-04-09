11:20 09.04.2022 (обновлено: 12:48 09.04.2022)
Захарова заявила, что YouTube подписал себе приговор
Официальный представитель МИД Захарова предупредила россиян об угрозе блокировки YouTube
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. YouTube подписал себе приговор, написала в телеграм-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее", — посоветовала она.
Сегодня стало известно, что Google заблокировал YouTube-канал "Дума ТВ", где выкладывали эксклюзивные комментарии депутатов и вели трансляции пленарных заседаний. В нижней палате отметили, что были к этому готовы и развивали другие площадки.
Роскомнадзор, со своей стороны, потребовал восстановить доступ к каналу. В ведомстве отметили, что Google придерживается ярко выраженной антироссийской позиции в развязанной Западом информационной войне и выступает ключевой площадкой в распространении фейков, дискриминируя официальные российские источники информации.
В последнее время к YouTube возникает все больше претензий: видеохостинг регулярно блокирует каналы российских СМИ, как государственных, так и независимых, общественных деятелей, спортивных клубов, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов. До сих пор не сняты ограничения с 36 аккаунтов (RT, "Россия 24", Sputnik, "Звезда", РБК, НТВ и другие). Кроме того, по новым правилам YouTube любая поддержка специальной военной операции России на Украине будет поводом для блокировки.
В ответ на это Роскомнадзор 7 апреля запретил распространение рекламы Google и информационных ресурсов компании. Меры распространяются на Google Поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail и будут действовать до устранения нарушений. Поисковые системы теперь должны информировать интернет-пользователей, что эти платформы нарушают российское законодательство.