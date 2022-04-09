https://ria.ru/20220409/xiaomi-1782350534.html

Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 11: антикризисное китайское предложение

Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 11: антикризисное китайское предложение - РИА Новости, 09.04.2022

Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 11: антикризисное китайское предложение

Новый народный смартфон от Xiaomi вышел в непростое время для российского рынка электроники. Бюджетный по замыслу, он оказался довольно дорогим. Корреспондент... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T08:00

2022-04-09T08:00

2022-04-09T08:03

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Кирилл Каримов. Новый народный смартфон от Xiaomi вышел в непростое время для российского рынка электроники. Бюджетный по замыслу, он оказался довольно дорогим. Корреспондент РИА Новости ознакомился с гаджетом.ДизайнВ 11-й серии производитель переходит к прямым углам корпуса. В базовой модели это еще не так заметно, а вот старшие Note 11 предательски напоминают культовое изделие из Купертино. Впрочем, о заимствовании речи нет, ведь камерный блок тут оформлен по-своему и нет "челки" — фронталка врезана в дисплей.Смартфон максимально пластиковый, задняя панель матовая, что практично. Вот только в черном цвете она превращается в магнит для отпечатков пальцев, которые не так просто стереть, как с глянцевой поверхности. Экран же прикрыт качественным защитным стеклом — старой доброй Gorilla Glass 3, сверху — пленка.ДисплейФормально экран, как у предшественника: 6,43-дюймовая AMOLED-матрица с разрешением FHD+. Но, во-первых, появилась повышенная герцовка на 90 гигагерц. Во-вторых, добавилось яркости: более 700 нит при автоматической регулировке, при ручной — 500. Выкручивать выше 70 процентов не хочется, подсветки хватает, что для недорогого смартфона очень хорошо.Много ручных регулировок, позволяют тонко настроить дисплей под любые требования. Но нет модной высокой контрастности HDR для видео — опцию приберегли для старших версий.Поскольку это OLED-матрица, мерцания не избежать: на минимальных значениях подсветки — более 40 процентов. Но в реальности экран практически не бьет по глазам. А вот DC Dimming для подавления ШИМ смартфону не досталось.Производительность, коммуникации и программное обеспечениеВ отличие от Redmi Note 11, предназначенного для китайского рынка, здесь совершенно другая платформа. К радости поклонников Qualcomm, это новый чип Snapdragon 680. От прошлогоднего 678-го отличий немало: частота повыше, техпроцесс не 11, а шесть нанометров. Однако видеоядро урезали — Adreno 610, который хоть и вышел позже 612-го, даже на бумаге слабее.Синтетические тесты демонстрируют небольшой прирост вычислительной мощи по сравнению с Note 10: в AnTuTu смартфон набирает примерно 250 тысяч баллов, причем превосходство есть именно в CPU. Энергоэффективная и маломощная платформа дает отличный результат в тесте на троттлинг: Note 11 практически не сбрасывает рабочую частоту. Все хорошо и с нагревом: под нагрузкой на поверхности корпуса — не больше 40 градусов.В играх уровень графики — средне-низкий. В "Танках" можно замахнуться на высокие настройки, но разумнее вручную выставить средне-высокие — так картинка получится максимально гладкой. На минимальных настройках требовательная игра Genshin Impact запускается и даже шевелится, но в динамичных сценах подтормаживает.В России представлены две версии смартфона: 4/64 и 4/128 гигабайт. Есть полноценный лоток на две симки и карту памяти. В плане интерфейсов и коммуникаций все очень комфортно: аудиоджек, инфракрасный порт, FM-радио. И даже чип NFC завезли, но будьте внимательны: в вариантах для других рынков может и не быть модуля бесконтактной оплаты. Google Pay у нас фактически не действует, но есть альтернативные платежные системы: Sber Pay, Mir Pay.Redmi Note 11 работает на новой оболочке MIUI 13 от Xiaomi, получив большинство ее фишек вроде расширения ОЗУ из накопителя. Но по неизвестной причине прошивка основана на Android 11, а не на 12-м.КамераЧетыре датчика — в основном камерном блоке. Главный — 50-мегапиксельный Samsung S5KJN1, который устанавливают во многие бюджетные модели. Еще есть "ширик" на восемь мегапикселей и два вспомогательных датчика по два мегапикселя для макро и боке.Основная камера по умолчанию делает снимки с разрешением 12,5 мегапикселя. Цвет красивый и реалистичный, много деталей, но "шума" больше, чем хотелось бы. Режим 50 мегапикселей, как и на других смартфонах, прироста в деталях не дает, зато благодаря ему работает двукратный цифрозум.Снимки с восьмимегапиксельной сверхширокоугольной камеры разочаровывают — у бюджетных моделей Xiaomi бывает и получше. Большинство мелких деталей агрессивно заостряются и даже искажаются до точки пикселизации. Ночной режим — только у главного датчика. Фото получаются среднего качества, динамический диапазон и контрастность низкие.Несмотря на современную платформу и широкие возможности фотодатчика, прогресса в съемке роликов нет — как и в предыдущей модели, максимум — 1080 при 30 кадрах в секунду.Звук, безопасность и автономностьДля Note 11 в Xiaomi приготовили сюрприз — полноценный стереозвук. Правда, тоже не обошлось без компромисса: если присмотреться к верхнему динамику, заметно, что три из пяти отверстий глухие. То есть это какая-то очередная вариация "полуторной" схемы с подпеванием основному разговорным спикером. Смартфон громкий, однако звук нельзя назвать качественным.И хотя у Redmi Note 11 AMOLED-экран, датчик дактилоскопии расположен не под матрицей, а в кнопке включения. Это решение стоит всячески приветствовать — такой сканер надежнее, точнее и удобнее в повседневном использовании. Разблокировка по лицу самая обычная, основана на фронтальной камере.Аккумулятор емкостью пять тысяч миллиампер в час — это уже негласный стандарт в мире Android. Автономность достойная — до девяти часов свечения экрана в смешанном режиме работы. Заряжать надо каждые полтора дня, но при желании можно и на два растянуть. В комплекте идет знакомая по другим моделям Xiaomi 33-ваттная зарядка, которая восполняет емкость батарейки примерно за 80 минут.ИтогоСбалансированный смартфон. Сильные стороны — отличный экран и хорошая автономность. Не обошлось без искусственных ограничений, но логика понятна: ведь нужно стимулировать продажи более дорогих моделей линейки Note.А вот цену на эту бюджетную модель трудно назвать доступной — на старте продаж за базовую версию просят 27 тысяч рублей, за дополнительный объем накопителя — еще тысячу.

https://ria.ru/20220330/realme-1780885212.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, qualcomm, samsung, google, google android, xiaomi inc