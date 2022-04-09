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СМИ: разведка США заявила, что Россия может вмешаться в американские выборы - РИА Новости, 09.04.2022
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СМИ: разведка США заявила, что Россия может вмешаться в американские выборы
СМИ: разведка США заявила, что Россия может вмешаться в американские выборы - РИА Новости, 09.04.2022
СМИ: разведка США заявила, что Россия может вмешаться в американские выборы
Американская разведка утверждает, что Россия может использовать западную помощь Украине в качестве предлога для "вмешательства" во внутреннюю политику США,... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T22:04
2022-04-09T22:04
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Американская разведка утверждает, что Россия может использовать западную помощь Украине в качестве предлога для "вмешательства" во внутреннюю политику США, включая выборы, но пока не нашла никаких доказательств этому и не определила, каких кандидатов она может поддержать, пишет агентство Associated Press.Россия категорически отвергает обвинения в попытках помочь Дональду Трампу во время президентских кампаний 2016 и 2020 годов, первая из которых увенчалась победой республиканца, а вторая - его поражением."С учетом антипатии (президента РФ Владимира) Путина к Западу и его постоянных осуждений Украины, официальные лица считают, что он может усмотреть в американской поддержке украинского сопротивления вызов себе, который станет дополнительным мотивирующим фактором для действий против еще одних выборов в США", - указывается в публикации.Агентство подчеркивает, что разведывательные службы не нашли "никаких доказательств" того, что Путин "санкционировал меры, подобные тем, которые Россия, как считается, предпринимала в ходе президентских выборов 2016 и 2020 годов в поддержку бывшего президента Дональда Трампа". "Пока неясно, каких кандидатов Россия может попытаться продвинуть и какие методы для этого использовать", - говорится в материале.Предстоящей осенью США предстоят промежуточные выборы в конгресс, а в 2024 году состоятся следующие президентские выборы, где возможна новая схватка между Трампом и Байденом.
https://ria.ru/20220409/bayden-1782699547.html
https://ria.ru/20220409/protivostoyanie-1782644935.html
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в мире, сша, россия, украина
22:04 09.04.2022
 
СМИ: разведка США заявила, что Россия может вмешаться в американские выборы

AP: разведка США заявила, что Россия может вмешаться в американские выборы из-за Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Американская разведка утверждает, что Россия может использовать западную помощь Украине в качестве предлога для "вмешательства" во внутреннюю политику США, включая выборы, но пока не нашла никаких доказательств этому и не определила, каких кандидатов она может поддержать, пишет агентство Associated Press.
Россия категорически отвергает обвинения в попытках помочь Дональду Трампу во время президентских кампаний 2016 и 2020 годов, первая из которых увенчалась победой республиканца, а вторая - его поражением.
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"С учетом антипатии (президента РФ Владимира) Путина к Западу и его постоянных осуждений Украины, официальные лица считают, что он может усмотреть в американской поддержке украинского сопротивления вызов себе, который станет дополнительным мотивирующим фактором для действий против еще одних выборов в США", - указывается в публикации.
Агентство подчеркивает, что разведывательные службы не нашли "никаких доказательств" того, что Путин "санкционировал меры, подобные тем, которые Россия, как считается, предпринимала в ходе президентских выборов 2016 и 2020 годов в поддержку бывшего президента Дональда Трампа". "Пока неясно, каких кандидатов Россия может попытаться продвинуть и какие методы для этого использовать", - говорится в материале.
Предстоящей осенью США предстоят промежуточные выборы в конгресс, а в 2024 году состоятся следующие президентские выборы, где возможна новая схватка между Трампом и Байденом.
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