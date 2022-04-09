В Китае заявили о смелости Вучича после признания угроз со стороны Запада
GT: Вучич проявил смелость, назвав причиной голосования против России в ООН угрозы санкций
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проявил смелость, признав, что его страна проголосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН из-за угрозы санкций в отношении нее самой, пишет китайская газета Global Times.
"Вучичу, видимо, хватило смелости, чтобы заявить об угрозах и давлении, с которым столкнулась его страна со стороны Запада, но сколько еще из 93 стран, проголосовавших за (приостановку участия России в СПЧ ООН. — Прим. ред.), сделали это под принуждением Запада, и сколько не решилось высказаться?" — задался вопросом автор статьи.
Обозреватель отметил, что после начала военной операции на Украине Белград подвергается сильному давлению западных стран, которые пытаются заставить сербскую сторону присоединиться к осуждению и санкциям против Москвы.
Публицист GT считает, что в качестве инструмента давления может использоваться вопрос вступления Сербии в Евросоюз.
"В крайних случаях ЕС может даже сократить финансовую поддержку Сербии", — говорится в материале.
Также таким рычагом, вероятно, станет отход ЕС от принципа решения вопроса Косово дипломатическим путем.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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