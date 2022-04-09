https://ria.ru/20220409/vuchich-1782640526.html

В Китае заявили о смелости Вучича после признания угроз со стороны Запада

В Китае заявили о смелости Вучича после признания угроз со стороны Запада - РИА Новости, 09.04.2022

В Китае заявили о смелости Вучича после признания угроз со стороны Запада

Президент Сербии Александр Вучич проявил смелость, признав, что его страна проголосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН из-за... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T06:10

2022-04-09T06:10

2022-04-09T06:10

россия

сербия

косово

евросоюз

генеральная ассамблея оон

оон

александр вучич

в мире

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проявил смелость, признав, что его страна проголосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН из-за угрозы санкций в отношении нее самой, пишет китайская газета Global Times.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия России в СПЧ ООН из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило российскую сторону права голоса и права выступать в Совете. В ответ в Москве заявили о выходе из СПЧ.Обозреватель отметил, что после начала военной операции на Украине Белград подвергается сильному давлению западных стран, которые пытаются заставить сербскую сторону присоединиться к осуждению и санкциям против Москвы.Публицист GT считает, что в качестве инструмента давления может использоваться вопрос вступления Сербии в Евросоюз.Также таким рычагом, вероятно, станет отход ЕС от принципа решения вопроса Косово дипломатическим путем.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/vuchich-1782413135.html

https://ria.ru/20220402/gegemoniya-1781407741.html

https://ria.ru/20220407/vengriya-1782180377.html

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сербия

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китай

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россия, сербия, косово, евросоюз, генеральная ассамблея оон, оон, александр вучич, в мире, китай