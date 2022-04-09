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Запад хочет "расчленить" Россию, заявил Мадуро - РИА Новости, 09.04.2022
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Запад хочет "расчленить" Россию, заявил Мадуро
Запад хочет "расчленить" Россию, заявил Мадуро - РИА Новости, 09.04.2022
Запад хочет "расчленить" Россию, заявил Мадуро
Страны Запада хотят войны с Россией, чтобы расчленить ее на куски, а медийная диктатура оправдывает эскалацию с их стороны, заявил президент Венесуэлы Николас... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T02:05
2022-04-09T05:25
в мире
владимир путин
николас мадуро
сша
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МЕХИКО, 9 апр — РИА Новости. Страны Запада хотят войны с Россией, чтобы расчленить ее на куски, а медийная диктатура оправдывает эскалацию с их стороны, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая на закрытии международного исторического конгресса. Видео доступно в его блоге в Twitter.По словам политика, объединенные усилия западных СМИ — это информационная диктатура, оправдывающая эскалацию конфликта на Украине со стороны США и их партнеров."Сегодня как никогда заметна медийная диктатура Запада в отношении мира. Чтобы оправдать эскалацию, которая может привести к разрушительной третьей мировой войне", — сказал Николас Мадуро.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, николас мадуро, сша, россия, украина, венесуэла, мехико
02:05 09.04.2022 (обновлено: 05:25 09.04.2022)
 
Запад хочет "расчленить" Россию, заявил Мадуро

Мадуро: Запад хочет войны с Россией, чтобы расчленить ее и покончить с многополярностью

© РИА Новости / Магда Хибелли / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Магда Хибелли
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 9 апр — РИА Новости. Страны Запада хотят войны с Россией, чтобы расчленить ее на куски, а медийная диктатура оправдывает эскалацию с их стороны, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая на закрытии международного исторического конгресса. Видео доступно в его блоге в Twitter.

"Запад координирует экономические, дипломатические и политические усилия в большой войне против России. Мы заявляем об этом из Венесуэлы — они хотят войны, чтобы расчленить Россию на куски, уничтожить и покончить с надеждами многополярного мира", — отметил президент.

По словам политика, объединенные усилия западных СМИ — это информационная диктатура, оправдывающая эскалацию конфликта на Украине со стороны США и их партнеров.
"Сегодня как никогда заметна медийная диктатура Запада в отношении мира. Чтобы оправдать эскалацию, которая может привести к разрушительной третьей мировой войне", — сказал Николас Мадуро.
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По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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