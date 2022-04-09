https://ria.ru/20220409/voyna-1782632095.html

Запад хочет "расчленить" Россию, заявил Мадуро

Запад хочет "расчленить" Россию, заявил Мадуро - РИА Новости, 09.04.2022

Запад хочет "расчленить" Россию, заявил Мадуро

Страны Запада хотят войны с Россией, чтобы расчленить ее на куски, а медийная диктатура оправдывает эскалацию с их стороны, заявил президент Венесуэлы Николас... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T02:05

2022-04-09T02:05

2022-04-09T05:25

в мире

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николас мадуро

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МЕХИКО, 9 апр — РИА Новости. Страны Запада хотят войны с Россией, чтобы расчленить ее на куски, а медийная диктатура оправдывает эскалацию с их стороны, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая на закрытии международного исторического конгресса. Видео доступно в его блоге в Twitter.По словам политика, объединенные усилия западных СМИ — это информационная диктатура, оправдывающая эскалацию конфликта на Украине со стороны США и их партнеров."Сегодня как никогда заметна медийная диктатура Запада в отношении мира. Чтобы оправдать эскалацию, которая может привести к разрушительной третьей мировой войне", — сказал Николас Мадуро.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220310/voyna-1777407199.html

https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html

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в мире, владимир путин, николас мадуро, сша, россия, украина, венесуэла, мехико