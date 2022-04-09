04:05 09.04.2022 (обновлено: 10:09 09.04.2022)
Названы имена солдат ВСУ, проваливших эвакуацию главарей "Азова"
Пленный летчик назвал имена украинских военных, проваливших эвакуацию главарей "Азова"
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Стали известны имена украинских военных, входивших в группу, которая должна была спасти из Мариуполя главарей украинского неонацистского полка "Азов", и чей вертолет Ми-8 сбили утром во вторник. Их назвал участник группы стрелок Иван Гавриленко, видео допроса которого есть в распоряжении РИА Новости.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 5 апреля сообщил, что утром того дня в районе Мариуполя удалось сорвать очередную попытку киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона "Азов". По двум украинским вертолетам Ми-8, пытавшимся прорваться к городу, попали из переносных зенитных ракетных комплексов, сказал Конашенков.
Гавриленко входил в состав группы, в тот день летевшей на помощь азовцам из Днепропетровска. Вертолет Ми-8, в котором находилась группа, также был сбит. Гавриленко выжил и сейчас находится в российском военном госпитале в Мелитополе.
"Нас было четверо", — рассказал Гавриленко.
Командиром группы был офицер Назар Боровицкий, добавил он. По словам Гавриленко, в состав группы также входили Александр Клепиков и Григорий Добровольский.
"Ну, и плюс экипаж летчиков", — сказал он.
В составе экипажа были его командир подполковник Вячеслав Вороной, борттехник капитан Дмитрий Бурлаков и штурман по имени Богдан — об этом рассказал Бурлаков, тоже выживший в сбитом Ми-8 и лежащий в российском военном госпитале в Мелитополе. Видео его допроса также находится в распоряжении агентства.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.