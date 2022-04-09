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ВКС России за ночь поразили 85 военных объектов Украины - РИА Новости, 09.04.2022
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ВКС России за ночь поразили 85 военных объектов Украины
ВКС России за ночь поразили 85 военных объектов Украины - РИА Новости, 09.04.2022
ВКС России за ночь поразили 85 военных объектов Украины
Оперативно-тактическая авиация РФ за ночь поразила 85 объектов украинских войск, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T11:11
2022-04-09T11:34
в мире
россия
украина
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация РФ за ночь поразила 85 объектов украинских войск, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 85 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, три установки реактивных систем залпового огня, четыре самоходных артиллерийских орудия, полевой склад боеприпасов с пунктом боепитания, два склада материально-технического обеспечения, а также четыре опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники", - сказал он.
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в мире, россия, украина, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:11 09.04.2022 (обновлено: 11:34 09.04.2022)
 
ВКС России за ночь поразили 85 военных объектов Украины

Минобороны: силы ВКС России за ночь поразили 85 объектов украинских войск

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Российский военнослужащий на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости
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Российский военнослужащий на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация РФ за ночь поразила 85 объектов украинских войск, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 85 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, три установки реактивных систем залпового огня, четыре самоходных артиллерийских орудия, полевой склад боеприпасов с пунктом боепитания, два склада материально-технического обеспечения, а также четыре опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники", - сказал он.
ЗРПК Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
Вчера, 11:07
Российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника
 
В миреРоссияУкраинаВоздушно-космические силы РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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