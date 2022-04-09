https://ria.ru/20220409/vks-1782662880.html
ВКС России за ночь поразили 85 военных объектов Украины
ВКС России за ночь поразили 85 военных объектов Украины - РИА Новости, 09.04.2022
ВКС России за ночь поразили 85 военных объектов Украины
Оперативно-тактическая авиация РФ за ночь поразила 85 объектов украинских войск, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T11:11
2022-04-09T11:11
2022-04-09T11:34
в мире
россия
украина
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация РФ за ночь поразила 85 объектов украинских войск, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 85 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, три установки реактивных систем залпового огня, четыре самоходных артиллерийских орудия, полевой склад боеприпасов с пунктом боепитания, два склада материально-технического обеспечения, а также четыре опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники", - сказал он.
https://ria.ru/20220409/bespilotniki-1782662414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:11 09.04.2022 (обновлено: 11:34 09.04.2022)
ВКС России за ночь поразили 85 военных объектов Украины
Минобороны: силы ВКС России за ночь поразили 85 объектов украинских войск