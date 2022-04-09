https://ria.ru/20220409/vks-1782662880.html

ВКС России за ночь поразили 85 военных объектов Украины

ВКС России за ночь поразили 85 военных объектов Украины - РИА Новости, 09.04.2022

ВКС России за ночь поразили 85 военных объектов Украины

Оперативно-тактическая авиация РФ за ночь поразила 85 объектов украинских войск, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T11:11

2022-04-09T11:11

2022-04-09T11:34

в мире

россия

украина

воздушно-космические силы россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация РФ за ночь поразила 85 объектов украинских войск, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 85 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, три установки реактивных систем залпового огня, четыре самоходных артиллерийских орудия, полевой склад боеприпасов с пунктом боепитания, два склада материально-технического обеспечения, а также четыре опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники", - сказал он.

https://ria.ru/20220409/bespilotniki-1782662414.html

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков