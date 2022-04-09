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Гинцбург рассказал, какое название может получить назальная вакцина - РИА Новости, 09.04.2022
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Гинцбург рассказал, какое название может получить назальная вакцина
Гинцбург рассказал, какое название может получить назальная вакцина - РИА Новости, 09.04.2022
Гинцбург рассказал, какое название может получить назальная вакцина
Назальная вакцина против коронавирусной инфекции может получить название "Спутник Н", где "Н"-назальный, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T03:18
2022-04-09T03:19
общество
россия
коронавирус covid-19
москва
коронавирус в россии
здоровье
александр гинцбург
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Назальная вакцина против коронавирусной инфекции может получить название "Спутник Н", где "Н"-назальный, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Минздрав России сообщил 1 апреля, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19."Надо ее переименовать в "Спутник Н", согласен", — сказал Гинцбург в ответ на предложение корреспондента РИА Новости назвать вакцину "Спутник Н".
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общество, россия, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии, здоровье, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
03:18 09.04.2022 (обновлено: 03:19 09.04.2022)
 
Гинцбург рассказал, какое название может получить назальная вакцина

Гинцбург: назальная вакцина от COVID-19 может получить название "Спутник Н"

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Назальная вакцина против коронавирусной инфекции может получить название "Спутник Н", где "Н"-назальный, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Минздрав России сообщил 1 апреля, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19.
"Надо ее переименовать в "Спутник Н", согласен", — сказал Гинцбург в ответ на предложение корреспондента РИА Новости назвать вакцину "Спутник Н".
Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
Вчера, 06:23Распространение коронавируса
Гинцбург рассказал, когда назальная вакцина от COVID-19 станет доступна
 
ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19МоскваКоронавирус в РоссииЗдоровьеАлександр ГинцбургНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)
 
 
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