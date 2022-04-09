https://ria.ru/20220409/vaktsina-1782633842.html

Гинцбург рассказал, какое название может получить назальная вакцина

Гинцбург рассказал, какое название может получить назальная вакцина - РИА Новости, 09.04.2022

Гинцбург рассказал, какое название может получить назальная вакцина

Назальная вакцина против коронавирусной инфекции может получить название "Спутник Н", где "Н"-назальный, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T03:18

2022-04-09T03:18

2022-04-09T03:19

общество

россия

коронавирус covid-19

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нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Назальная вакцина против коронавирусной инфекции может получить название "Спутник Н", где "Н"-назальный, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Минздрав России сообщил 1 апреля, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19."Надо ее переименовать в "Спутник Н", согласен", — сказал Гинцбург в ответ на предложение корреспондента РИА Новости назвать вакцину "Спутник Н".

https://ria.ru/20220408/vaktsina-1782423766.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии, здоровье, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)