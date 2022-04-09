https://ria.ru/20220409/uslugi-1782671362.html
Правительство расширит возможности портала госуслуг
Правительство расширит возможности портала госуслуг - РИА Новости, 09.04.2022
Правительство расширит возможности портала госуслуг
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о развитии электронного правительства для обеспечения бесперебойной работы государственных сервисов и... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T12:24
2022-04-09T12:24
2022-04-09T12:24
общество
технологии
правительство рф
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о развитии электронного правительства для обеспечения бесперебойной работы государственных сервисов и расширения возможности использования гражданами портала Госуслуг, сообщает сайт правительства.Уточняется, что частью электронного правительства станет государственная единая облачная платформа, которая позволяет выстроить работу госорганов без новых закупок компьютерной техники, которые в сложившейся ситуации ограничены.Портал также будет расширяться за счёт негосударственных услуг. "Планируется, что первой негосударственной услугой, представленной на портале, станет возможность заключения электронных сделок по продаже и покупке автомобилей. Этот функционал будет доступен для пользователей, которые разместили данные о своей машине в личном кабинете. Обновлённый функционал портала позволит подписать договор купли-продажи электронной подписью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220405/gosuslugi-1781833741.html
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, правительство рф
Правительство расширит возможности портала госуслуг
Правительство расширит возможности использования портала госуслуг
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о развитии электронного правительства для обеспечения бесперебойной работы государственных сервисов и расширения возможности использования гражданами портала Госуслуг, сообщает сайт
правительства.
"Правительство будет развивать структуру электронного правительства для обеспечения бесперебойной работы государственных сервисов и расширения возможности использования гражданами портала госуслуг. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что частью электронного правительства станет государственная единая облачная платформа, которая позволяет выстроить работу госорганов без новых закупок компьютерной техники, которые в сложившейся ситуации ограничены.
"Кроме того, в структуру электронного правительства войдёт Национальный удостоверяющий центр. Он обеспечивает выпуск отечественных сертификатов безопасности (TLS-сертификатов), необходимых для нормальной работы сайтов в российском сегменте интернета", - уточняется в сообщении.
Портал также будет расширяться за счёт негосударственных услуг. "Планируется, что первой негосударственной услугой, представленной на портале, станет возможность заключения электронных сделок по продаже и покупке автомобилей. Этот функционал будет доступен для пользователей, которые разместили данные о своей машине в личном кабинете. Обновлённый функционал портала позволит подписать договор купли-продажи электронной подписью", - говорится в сообщении.