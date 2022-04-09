https://ria.ru/20220409/uslugi-1782671362.html

Правительство расширит возможности портала госуслуг

Правительство расширит возможности портала госуслуг - РИА Новости, 09.04.2022

Правительство расширит возможности портала госуслуг

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о развитии электронного правительства для обеспечения бесперебойной работы государственных сервисов и... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T12:24

2022-04-09T12:24

2022-04-09T12:24

общество

технологии

правительство рф

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о развитии электронного правительства для обеспечения бесперебойной работы государственных сервисов и расширения возможности использования гражданами портала Госуслуг, сообщает сайт правительства.Уточняется, что частью электронного правительства станет государственная единая облачная платформа, которая позволяет выстроить работу госорганов без новых закупок компьютерной техники, которые в сложившейся ситуации ограничены.Портал также будет расширяться за счёт негосударственных услуг. "Планируется, что первой негосударственной услугой, представленной на портале, станет возможность заключения электронных сделок по продаже и покупке автомобилей. Этот функционал будет доступен для пользователей, которые разместили данные о своей машине в личном кабинете. Обновлённый функционал портала позволит подписать договор купли-продажи электронной подписью", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220405/gosuslugi-1781833741.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, технологии, правительство рф