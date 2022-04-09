https://ria.ru/20220409/ukraina-1782697136.html
Антонов призвал Запад прекратить накачивать Украину оружием
Антонов призвал Запад прекратить накачивать Украину оружием - РИА Новости, 09.04.2022
Антонов призвал Запад прекратить накачивать Украину оружием
Запад должен прекратить накачивать Украину оружием, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на онлайн-конференции Института Шиллера. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T17:19
2022-04-09T17:19
2022-04-09T18:15
обострение ситуации в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Запад должен прекратить накачивать Украину оружием, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на онлайн-конференции Института Шиллера."Чрезвычайно важно, чтобы западные страны прекратили подливать масло в огонь, накачивая киевский режим оружием", — сказал он.Кроме того, добавил посол, есть очевидная потребность в том, чтобы США и их союзники призвали Украину соблюдать международное гуманитарное право."Мы никогда не потерпим убийства мирных граждан, а равно убийства и пыток плененных российских солдат", — подчеркнул Антонов.Он отметил, что крайне важно достичь денацификации и демилитаризации Украины, чтобы закрепить ее неядерный статус и приверженность международным соглашениям по нераспространению оружия массового уничтожения."Мы должны сделать все для предотвращения подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия. Угроз России, исходящих с украинской территории, быть не должно", — заявил посол.По его словам, в этом цель специальной военной операции.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы, как пояснил президент Владимир Путин, защитить людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Минобороны подчеркивало, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО наращивают поставки вооружений Киеву. Так, на этой неделе американский сенат одобрил проект закона о ленд-лизе, который упростит оказание военной помощи Украине. В Кремле заметили, что такое решение не поможет российско-украинским переговорам, а напротив, будет иметь только негативный эффект.
https://ria.ru/20220408/artilleriya-1782417686.html
https://ria.ru/20220408/ukraina-1782483624.html
https://ria.ru/20220408/voyna-1782382462.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, сша
17:19 09.04.2022 (обновлено: 18:15 09.04.2022)
Антонов призвал Запад прекратить накачивать Украину оружием
Посол в США Антонов призвал Запад прекратить накачивать Украину оружием
ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Запад должен прекратить накачивать Украину оружием, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на онлайн-конференции Института Шиллера.
"Чрезвычайно важно, чтобы западные страны прекратили подливать масло в огонь, накачивая киевский режим оружием", — сказал он.
Кроме того, добавил посол, есть очевидная потребность в том, чтобы США
и их союзники призвали Украину
соблюдать международное гуманитарное право.
"Мы никогда не потерпим убийства мирных граждан, а равно убийства и пыток плененных российских солдат", — подчеркнул Антонов.
Он отметил, что крайне важно достичь денацификации и демилитаризации Украины, чтобы закрепить ее неядерный статус и приверженность международным соглашениям по нераспространению оружия массового уничтожения.
"Мы должны сделать все для предотвращения подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия. Угроз России
, исходящих с украинской территории, быть не должно", — заявил посол.
По его словам, в этом цель специальной военной операции.
Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы, как пояснил президент Владимир Путин
, защитить людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Минобороны подчеркивало, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.
На этом фоне США и их союзники по НАТО
наращивают поставки вооружений Киеву
. Так, на этой неделе американский сенат одобрил проект закона о ленд-лизе, который упростит оказание военной помощи Украине.
В Кремле заметили, что такое решение не поможет российско-украинским переговорам, а напротив, будет иметь только негативный эффект.