https://ria.ru/20220409/ukraina-1782696924.html

Венгрия выступила за независимое расследование событий в Буче

Венгрия выступила за независимое расследование событий в Буче - РИА Новости, 09.04.2022

Венгрия выступила за независимое расследование событий в Буче

Венгрия поддерживает идею независимого и беспристрастного расследования событий в Буче, которые Минобороны РФ назвали провокацией, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T17:19

2022-04-09T17:19

2022-04-09T17:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Венгрия поддерживает идею независимого и беспристрастного расследования событий в Буче, которые Минобороны РФ назвали провокацией, заявил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши.Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном дал принципиальные оценки грубой и циничной провокации киевского режима в Буче."Премьер-министр Виктор Орбан, конечно, осуждает массовое убийство в Буче. Венгрия полностью поддерживает международное расследование, цель которого - выяснить, кто совершил кровопролитие", - приводит слова Хаваши агентство MTI.Хаваши также процитировал слова самого премьер-министра, сказанные им на пресс-конференции по итогам парламентских выборов. "Я считаю, что все зверства должны быть расследованы... во всяком случае, гражданское население в любом случае необходимо защитить, а жестокое обращение с гражданским населением должно быть осуждено самым решительным образом, и такие случаи должны быть расследованы. Мы хотим независимого и беспристрастного расследования", - процитировал Орбана пресс-секретарь.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220409/bucha-1782660652.html

https://ria.ru/20220409/minoborony-1782661058.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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