https://ria.ru/20220409/ukraina-1782688869.html

Зеленский заявил, что Украина пока готова на диалог с Россией

Зеленский заявил, что Украина пока готова на диалог с Россией - РИА Новости, 09.04.2022

Зеленский заявил, что Украина пока готова на диалог с Россией

Владимир Зеленский заявил, что Украина пока готова на диалог с Россией. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T15:56

2022-04-09T15:56

2022-04-09T15:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

владимир зеленский

донбасс

австрия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина пока готова на диалог с Россией."Мы готовы и бороться, и параллельно искать те или иные пути в дипломатии, которые могут остановить эту войну. Пока что... Пока что мы говорим и о параллельном диалоге", - добавил он.Зеленский также заявил, что с канцлером Австрии обсудили двусторонние отношения, поддержку Украины в членстве в ЕС, санкционную политику против РФ. Он поблагодарил Австрию не только за гумподдержку, но и за технику.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

россия

украина

донбасс

австрия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, владимир зеленский, донбасс, австрия