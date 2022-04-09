Зеленский заявил, что Украина пока готова на диалог с Россией
Президент Зеленский: Украина пока готова на диалог с Россией, чтобы закончить войну
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина пока готова на диалог с Россией.
"Украина всегда говорила, что она готова к переговорам и будет искать любые пути, чтобы закончить войну", - сказал Зеленский на брифинге после встречи с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером.
"Мы готовы и бороться, и параллельно искать те или иные пути в дипломатии, которые могут остановить эту войну. Пока что... Пока что мы говорим и о параллельном диалоге", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса