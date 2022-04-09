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Зеленский заявил, что Украина пока готова на диалог с Россией - РИА Новости, 09.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220409/ukraina-1782688869.html
Зеленский заявил, что Украина пока готова на диалог с Россией
Зеленский заявил, что Украина пока готова на диалог с Россией - РИА Новости, 09.04.2022
Зеленский заявил, что Украина пока готова на диалог с Россией
Владимир Зеленский заявил, что Украина пока готова на диалог с Россией. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T15:56
2022-04-09T15:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
владимир зеленский
донбасс
австрия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина пока готова на диалог с Россией."Мы готовы и бороться, и параллельно искать те или иные пути в дипломатии, которые могут остановить эту войну. Пока что... Пока что мы говорим и о параллельном диалоге", - добавил он.Зеленский также заявил, что с канцлером Австрии обсудили двусторонние отношения, поддержку Украины в членстве в ЕС, санкционную политику против РФ. Он поблагодарил Австрию не только за гумподдержку, но и за технику.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, донбасс, австрия
15:56 09.04.2022
 
Зеленский заявил, что Украина пока готова на диалог с Россией

Президент Зеленский: Украина пока готова на диалог с Россией, чтобы закончить войну

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина пока готова на диалог с Россией.
"Украина всегда говорила, что она готова к переговорам и будет искать любые пути, чтобы закончить войну", - сказал Зеленский на брифинге после встречи с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером.
"Мы готовы и бороться, и параллельно искать те или иные пути в дипломатии, которые могут остановить эту войну. Пока что... Пока что мы говорим и о параллельном диалоге", - добавил он.
Зеленский также заявил, что с канцлером Австрии обсудили двусторонние отношения, поддержку Украины в членстве в ЕС, санкционную политику против РФ. Он поблагодарил Австрию не только за гумподдержку, но и за технику.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
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