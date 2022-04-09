Рейтинг@Mail.ru
Британцы в соцсетях предлагают украинкам жилье за интим - РИА Новости, 09.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220409/ukraina-1782683956.html
Британцы в соцсетях предлагают украинкам жилье за интим
Британцы в соцсетях предлагают украинкам жилье за интим - РИА Новости, 09.04.2022
Британцы в соцсетях предлагают украинкам жилье за интим
Газета Times выяснила, что беженкам с Украины, которые пытаются найти жилье в Великобритании через специальные группы в соцсетях, поступают сообщения от... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T14:46
2022-04-09T16:14
в мире
великобритания
жилье
киев
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770292445_0:92:3072:1819_1920x0_80_0_0_abde86586402a5aa791c73d791f7472d.jpg
ЛОНДОН, 9 апр — РИА Новости. Газета Times выяснила, что беженкам с Украины, которые пытаются найти жилье в Великобритании через специальные группы в соцсетях, поступают сообщения от одиноких мужчин, предлагающих им отношения в обмен на помощь.Журналистка издания опубликовала в соцсетях пост от имени 22-летней Натальи из Киева и, как пишет Times, через несколько минут получила множество "непристойных сообщений и сообщений с сексуальным подтекстом от мужчин, ищущих отношений". Всего за два дня таких посланий набралось 75, 41 из них — от одиноких мужчин.По информации газеты, некоторые мужчины лгали, что у них дом с несколькими спальнями, хотя на самом деле это не так. Наталье даже предлагали спать в одной кровати, а кто-то сразу начал переписку с вопроса о том, состоит ли девушка в отношениях. Другой мужчина написал, что не хочет выступать в качестве спонсора (требуется для визы по спонсорской схеме) для девушки, не готовой к сексуальным отношениям, но добавил, что это произойдет "по взаимному согласию" и что он "прошел все проверки безопасности".На 7 апреля власти Великобритании получили 79,8 тысячи заявок по украинской схеме выдачи виз, из них 36,3 тысячи — по семейной и 43,6 тысячи — по спонсорской. При этом по семейной схеме выдали 28,5 тысячи виз, а по спонсорской — 12,5 тысячи.Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и иметь доступ к государственным фондам. Такие визы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.
https://ria.ru/20220321/bezhentsy-1779153923.html
великобритания
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770292445_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_07fae41607e9586f8f1c97ed428af097.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, жилье, киев, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
14:46 09.04.2022 (обновлено: 16:14 09.04.2022)
 
Британцы в соцсетях предлагают украинкам жилье за интим

Times: британцы в соцсетях предлагают украинкам жилье за интим

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Вид на Лондон с южного берега Темзы
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 9 апр — РИА Новости. Газета Times выяснила, что беженкам с Украины, которые пытаются найти жилье в Великобритании через специальные группы в соцсетях, поступают сообщения от одиноких мужчин, предлагающих им отношения в обмен на помощь.
Журналистка издания опубликовала в соцсетях пост от имени 22-летней Натальи из Киева и, как пишет Times, через несколько минут получила множество "непристойных сообщений и сообщений с сексуальным подтекстом от мужчин, ищущих отношений". Всего за два дня таких посланий набралось 75, 41 из них — от одиноких мужчин.
По информации газеты, некоторые мужчины лгали, что у них дом с несколькими спальнями, хотя на самом деле это не так. Наталье даже предлагали спать в одной кровати, а кто-то сразу начал переписку с вопроса о том, состоит ли девушка в отношениях. Другой мужчина написал, что не хочет выступать в качестве спонсора (требуется для визы по спонсорской схеме) для девушки, не готовой к сексуальным отношениям, но добавил, что это произойдет "по взаимному согласию" и что он "прошел все проверки безопасности".
На 7 апреля власти Великобритании получили 79,8 тысячи заявок по украинской схеме выдачи виз, из них 36,3 тысячи — по семейной и 43,6 тысячи — по спонсорской. При этом по семейной схеме выдали 28,5 тысячи виз, а по спонсорской — 12,5 тысячи.
Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и иметь доступ к государственным фондам. Такие визы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.
Жители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 08:00
Украинские беженцы становятся новыми рабами Европы
 
В миреВеликобританияЖильеКиевСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала