https://ria.ru/20220409/ukraina-1782683956.html

Британцы в соцсетях предлагают украинкам жилье за интим

Британцы в соцсетях предлагают украинкам жилье за интим - РИА Новости, 09.04.2022

Британцы в соцсетях предлагают украинкам жилье за интим

Газета Times выяснила, что беженкам с Украины, которые пытаются найти жилье в Великобритании через специальные группы в соцсетях, поступают сообщения от... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T14:46

2022-04-09T14:46

2022-04-09T16:14

в мире

великобритания

жилье

киев

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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ЛОНДОН, 9 апр — РИА Новости. Газета Times выяснила, что беженкам с Украины, которые пытаются найти жилье в Великобритании через специальные группы в соцсетях, поступают сообщения от одиноких мужчин, предлагающих им отношения в обмен на помощь.Журналистка издания опубликовала в соцсетях пост от имени 22-летней Натальи из Киева и, как пишет Times, через несколько минут получила множество "непристойных сообщений и сообщений с сексуальным подтекстом от мужчин, ищущих отношений". Всего за два дня таких посланий набралось 75, 41 из них — от одиноких мужчин.По информации газеты, некоторые мужчины лгали, что у них дом с несколькими спальнями, хотя на самом деле это не так. Наталье даже предлагали спать в одной кровати, а кто-то сразу начал переписку с вопроса о том, состоит ли девушка в отношениях. Другой мужчина написал, что не хочет выступать в качестве спонсора (требуется для визы по спонсорской схеме) для девушки, не готовой к сексуальным отношениям, но добавил, что это произойдет "по взаимному согласию" и что он "прошел все проверки безопасности".На 7 апреля власти Великобритании получили 79,8 тысячи заявок по украинской схеме выдачи виз, из них 36,3 тысячи — по семейной и 43,6 тысячи — по спонсорской. При этом по семейной схеме выдали 28,5 тысячи виз, а по спонсорской — 12,5 тысячи.Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и иметь доступ к государственным фондам. Такие визы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.

https://ria.ru/20220321/bezhentsy-1779153923.html

великобритания

киев

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, великобритания, жилье, киев, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии