https://ria.ru/20220409/ukraina-1782679420.html

Очевидец: ВСУ размещали танки в Мариуполе еще до прибытия российских войск

Очевидец: ВСУ размещали танки в Мариуполе еще до прибытия российских войск - РИА Новости, 09.04.2022

Очевидец: ВСУ размещали танки в Мариуполе еще до прибытия российских войск

Украинские войска постоянно стреляли и ставили танки между жилыми домами в Мариуполе задолго до захода войск РФ в город, рассказала жительница Мариуполя Маша,... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T13:48

2022-04-09T13:48

2022-04-09T13:52

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

александр семенов (ученый)

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

вооруженные силы украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782660818_0:287:2977:1962_1920x0_80_0_0_0fdb10d845a59d90a7e65d6fe8de16d9.jpg

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Украинские войска постоянно стреляли и ставили танки между жилыми домами в Мариуполе задолго до захода войск РФ в город, рассказала жительница Мариуполя Маша, ставшая свидетельницей произошедшего.По словам девушки, где-то через две недели, когда российские войска только начинали заходить в Мариуполь, украинцы поставили минометы в жилых домах и стреляли по жилым районам и домам. Танки, стоящие в жилых дворах, также начали стрелять по домам."Им уже было без разницы, в кого они стреляют и куда они попадают", - считает она.Девушка утверждает, что азовцы начали расстреливать людей, а когда солдаты ВСУ хотели сдаться, их также расстреливали. Националисты заходили в подвалы, где сидели люди, и либо расстреливали их, либо выгоняли на улицу и гнали туда, где были мины."Люди, естественно, просто подрывались", - заявляет она.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/minoborony-1782661058.html

https://ria.ru/20220409/bucha-1782660652.html

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, александр семенов (ученый), донецкая народная республика, россия, донецк (днр), вооруженные силы украины, в мире, признание днр и лнр в россии