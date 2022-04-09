https://ria.ru/20220409/ukraina-1782679034.html

Крымские татары призвали вернуть юг Украины в состав России

Крымские татары призвали вернуть юг Украины в состав России - РИА Новости, 09.04.2022

Крымские татары призвали вернуть юг Украины в состав России

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что южные территории никогда не принадлежали Украине, они исторически... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T13:42

2022-04-09T13:42

2022-04-09T13:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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запорожье

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эйваз умеров

украина

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что южные территории никогда не принадлежали Украине, они исторически относились к Крыму и связаны были исключительно с Россией."Еще со времен Крымского ханства земли между Дунаем и Днепром, а также Приазовье, и после вхождения Крыма в состав Российской Империи, в границах Таврической губернии, всегда относились к полуострову и связаны были исключительно с Россией. Территории современной Одессы, Херсона и до Запорожья, и Мариуполя никогда в истории не входили в состав Украины. Только советская власть отторгнула эти земли при формировании украинского государства", - сказал РИА Новости Умеров.По его словам, на юге Украины проживает большинство русско-культурного населения. Кроме того, на нынешней Херсонской и Приазовской части Запорожской области живет более 75 тысяч крымских татар и имеющих с ними родство: урумы и ромеи."Крымские татары считают правильным, справедливым и исторически оправданным возвращение этих территорий в состав российского Крыма: либо в границах Крымского ханства, либо в границах Таврической губернии", - сказал Умеров.

https://ria.ru/20220403/krym-1781535148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, запорожье, одесса, эйваз умеров, украина, республика крым