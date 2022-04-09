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Крымские татары призвали вернуть юг Украины в состав России - РИА Новости, 09.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220409/ukraina-1782679034.html
Крымские татары призвали вернуть юг Украины в состав России
Крымские татары призвали вернуть юг Украины в состав России - РИА Новости, 09.04.2022
Крымские татары призвали вернуть юг Украины в состав России
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что южные территории никогда не принадлежали Украине, они исторически... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T13:42
2022-04-09T13:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
запорожье
одесса
эйваз умеров
украина
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что южные территории никогда не принадлежали Украине, они исторически относились к Крыму и связаны были исключительно с Россией."Еще со времен Крымского ханства земли между Дунаем и Днепром, а также Приазовье, и после вхождения Крыма в состав Российской Империи, в границах Таврической губернии, всегда относились к полуострову и связаны были исключительно с Россией. Территории современной Одессы, Херсона и до Запорожья, и Мариуполя никогда в истории не входили в состав Украины. Только советская власть отторгнула эти земли при формировании украинского государства", - сказал РИА Новости Умеров.По его словам, на юге Украины проживает большинство русско-культурного населения. Кроме того, на нынешней Херсонской и Приазовской части Запорожской области живет более 75 тысяч крымских татар и имеющих с ними родство: урумы и ромеи."Крымские татары считают правильным, справедливым и исторически оправданным возвращение этих территорий в состав российского Крыма: либо в границах Крымского ханства, либо в границах Таврической губернии", - сказал Умеров.
https://ria.ru/20220403/krym-1781535148.html
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в мире, россия, запорожье, одесса, эйваз умеров, украина, республика крым
13:42 09.04.2022
 
Крымские татары призвали вернуть юг Украины в состав России

Крымские татары назвали возвращение юга Украины в состав России исторически оправданным

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что южные территории никогда не принадлежали Украине, они исторически относились к Крыму и связаны были исключительно с Россией.
"Еще со времен Крымского ханства земли между Дунаем и Днепром, а также Приазовье, и после вхождения Крыма в состав Российской Империи, в границах Таврической губернии, всегда относились к полуострову и связаны были исключительно с Россией. Территории современной Одессы, Херсона и до Запорожья, и Мариуполя никогда в истории не входили в состав Украины. Только советская власть отторгнула эти земли при формировании украинского государства", - сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, на юге Украины проживает большинство русско-культурного населения. Кроме того, на нынешней Херсонской и Приазовской части Запорожской области живет более 75 тысяч крымских татар и имеющих с ними родство: урумы и ромеи.
"Крымские татары считают правильным, справедливым и исторически оправданным возвращение этих территорий в состав российского Крыма: либо в границах Крымского ханства, либо в границах Таврической губернии", - сказал Умеров.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЗапорожьеОдессаЭйваз УмеровУкраинаРеспублика Крым
 
 
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