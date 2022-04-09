Крымские татары призвали вернуть юг Украины в состав России
Крымские татары назвали возвращение юга Украины в состав России исторически оправданным
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что южные территории никогда не принадлежали Украине, они исторически относились к Крыму и связаны были исключительно с Россией.
"Еще со времен Крымского ханства земли между Дунаем и Днепром, а также Приазовье, и после вхождения Крыма в состав Российской Империи, в границах Таврической губернии, всегда относились к полуострову и связаны были исключительно с Россией. Территории современной Одессы, Херсона и до Запорожья, и Мариуполя никогда в истории не входили в состав Украины. Только советская власть отторгнула эти земли при формировании украинского государства", - сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, на юге Украины проживает большинство русско-культурного населения. Кроме того, на нынешней Херсонской и Приазовской части Запорожской области живет более 75 тысяч крымских татар и имеющих с ними родство: урумы и ромеи.
"Крымские татары считают правильным, справедливым и исторически оправданным возвращение этих территорий в состав российского Крыма: либо в границах Крымского ханства, либо в границах Таврической губернии", - сказал Умеров.
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