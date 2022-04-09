https://ria.ru/20220409/ukraina-1782673983.html
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Донецку - РИА Новости, 09.04.2022
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска в 12.20 выпустили десять ракет из "Града" по Петровскому району Донецка, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T12:46
2022-04-09T12:46
2022-04-09T12:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
петровский район
донецк (днр)
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска в 12.20 выпустили десять ракет из "Града" по Петровскому району Донецка, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:20 - н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220409/minoborony-1782661058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, петровский район, донецк (днр), признание днр и лнр в россии
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Донецку
ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости.
Украинские войска в 12.20 выпустили десять ракет из "Града" по Петровскому району Донецка, следует из сообщения
представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:20 - н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.