https://ria.ru/20220409/ukraina-1782672844.html

Второй украинский город демонтировал памятник Пушкину

Второй украинский город демонтировал памятник Пушкину - РИА Новости, 09.04.2022

Второй украинский город демонтировал памятник Пушкину

Памятник русскому писателю Александру Пушкину демонтировали по решению властей в городе Тернополь на западе Украины, сообщается на сайте Тернопольского... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T12:41

2022-04-09T12:41

2022-04-09T15:03

в мире

сергей лавров

пушкин

мукачево

тернополь

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782672576_33:215:1092:811_1920x0_80_0_0_8b45cf033726b259982dbb11c5b0841c.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Памятник русскому писателю Александру Пушкину демонтировали по решению властей в городе Тернополь на западе Украины, сообщается на сайте Тернопольского горсовета."Во исполнение решения исполнительного комитета "О выполнении работ по демонтажу объекта благоустройства" в Тернополе провели работы по демонтажу памятника поэту, писателю Александру Сергеевичу Пушкину", - говорится в сообщении.Мэр города Сергей Надал отметил, что у властей не было выбора. "Преступления россиян против украинского народа... Этим преступлениям нет объяснения. Они не оставляют нам выбора. Все русское нужно демонтировать. в том числе памятник русскому писателю", - приводятся на сайте слова мэра.Ранее бюст Пушкина демонтировали в городе Мукачево на западе Украины.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220408/pamyatnik-1782506324.html

пушкин

мукачево

тернополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сергей лавров, пушкин, мукачево, тернополь, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии