12:41 09.04.2022 (обновлено: 15:03 09.04.2022)
Второй украинский город демонтировал памятник Пушкину
Памятник Пушкину демонтировали по решению властей в Тернополе на западе Украины
© Фото : Тернопольский горсоветПостамент, на котором располагался памятник Александру Пушкину в Тернополе
© Фото : Тернопольский горсовет
Постамент, на котором располагался памятник Александру Пушкину в Тернополе
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Памятник русскому писателю Александру Пушкину демонтировали по решению властей в городе Тернополь на западе Украины, сообщается на сайте Тернопольского горсовета.
"Во исполнение решения исполнительного комитета "О выполнении работ по демонтажу объекта благоустройства" в Тернополе провели работы по демонтажу памятника поэту, писателю Александру Сергеевичу Пушкину", - говорится в сообщении.
Мэр города Сергей Надал отметил, что у властей не было выбора. "Преступления россиян против украинского народа... Этим преступлениям нет объяснения. Они не оставляют нам выбора. Все русское нужно демонтировать. в том числе памятник русскому писателю", - приводятся на сайте слова мэра.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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