https://ria.ru/20220409/ukraina-1782668068.html
Минобороны показало уничтожение замаскированного склада боеприпасов ВСУ
Минобороны показало уничтожение замаскированного склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 09.04.2022
Минобороны показало уничтожение замаскированного склада боеприпасов ВСУ
Минобороны РФ показало видео уничтожения замаскированного склада боеприпасов войск Украины. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T11:53
2022-04-09T11:53
2022-04-09T12:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео уничтожения замаскированного склада боеприпасов войск Украины.В ролике демонстрируется видеозапись с борта российского беспилотника, барражирующего над позициями украинских войск. Затем следует взрыв от попадания боеприпаса по украинскому объекту. После видно как появляются дополнительные очаги горения от пожара на складе боеприпасов."Минобороны опубликовало кадры обнаружения и уничтожения замаскированного склада с боеприпасами ВСУ. Склад ВСУ был обнаружен расчетом БПЛА, после чего по нему был нанесён удар высокоточным ракетным вооружением", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220409/minoborony-1782661058.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры уничтожения замаскированного склада боеприпасов ВСУ. Видео Минобороны РФ
Минобороны РФ показало видео уничтожения замаскированного склада боеприпасов войск Украины.
2022-04-09T11:53
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PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, признание днр и лнр в россии
11:53 09.04.2022 (обновлено: 12:33 09.04.2022)
Минобороны показало уничтожение замаскированного склада боеприпасов ВСУ
Минобороны показало уничтожение замаскированного украинского склада с боеприпасами