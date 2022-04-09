https://ria.ru/20220409/ukraina-1782668068.html

Минобороны показало уничтожение замаскированного склада боеприпасов ВСУ

Минобороны показало уничтожение замаскированного склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 09.04.2022

Минобороны показало уничтожение замаскированного склада боеприпасов ВСУ

Минобороны РФ показало видео уничтожения замаскированного склада боеприпасов войск Украины. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T11:53

2022-04-09T11:53

2022-04-09T12:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео уничтожения замаскированного склада боеприпасов войск Украины.В ролике демонстрируется видеозапись с борта российского беспилотника, барражирующего над позициями украинских войск. Затем следует взрыв от попадания боеприпаса по украинскому объекту. После видно как появляются дополнительные очаги горения от пожара на складе боеприпасов."Минобороны опубликовало кадры обнаружения и уничтожения замаскированного склада с боеприпасами ВСУ. Склад ВСУ был обнаружен расчетом БПЛА, после чего по нему был нанесён удар высокоточным ракетным вооружением", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220409/minoborony-1782661058.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения замаскированного склада боеприпасов ВСУ. Видео Минобороны РФ Минобороны РФ показало видео уничтожения замаскированного склада боеприпасов войск Украины. 2022-04-09T11:53 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, вооруженные силы украины, признание днр и лнр в россии