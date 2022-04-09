https://ria.ru/20220409/ukraina-1782662639.html

Российские военные за время операции уничтожили около ста вертолетов ВСУ

Российские военные за время операции уничтожили около ста вертолетов ВСУ - РИА Новости, 09.04.2022

Российские военные за время операции уничтожили около ста вертолетов ВСУ

Без малого 100 украинских военных вертолетов уже уничтожены за время российской специальной военной операции, заявил на брифинге в субботу официальный... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T11:09

2022-04-09T11:09

2022-04-09T11:09

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Без малого 100 украинских военных вертолетов уже уничтожены за время российской специальной военной операции, заявил на брифинге в субботу официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2031 танк и другие боевые бронированные машины, 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1932 единицы специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.

https://ria.ru/20220409/ukraina-1782656281.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, признание днр и лнр в россии