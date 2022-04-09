https://ria.ru/20220409/ukraina-1782662639.html
Российские военные за время операции уничтожили около ста вертолетов ВСУ
Российские военные за время операции уничтожили около ста вертолетов ВСУ - РИА Новости, 09.04.2022
Российские военные за время операции уничтожили около ста вертолетов ВСУ
Без малого 100 украинских военных вертолетов уже уничтожены за время российской специальной военной операции, заявил на брифинге в субботу официальный... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T11:09
2022-04-09T11:09
2022-04-09T11:09
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780945640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d4eb7664e7b129e22221fdc39f0cf5a.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Без малого 100 украинских военных вертолетов уже уничтожены за время российской специальной военной операции, заявил на брифинге в субботу официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2031 танк и другие боевые бронированные машины, 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1932 единицы специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.
https://ria.ru/20220409/ukraina-1782656281.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780945640_256:75:2887:2048_1920x0_80_0_0_2e59ea47908669cb9771d694d1e9dcce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, признание днр и лнр в россии
Российские военные за время операции уничтожили около ста вертолетов ВСУ
Минобороны: российские военные за время спецоперации уничтожили около ста вертолетов ВСУ
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Без малого 100 украинских военных вертолетов уже уничтожены за время российской специальной военной операции, заявил на брифинге в субботу официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2031 танк и другие боевые бронированные машины, 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1932 единицы специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.