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Российские военные за время операции уничтожили около ста вертолетов ВСУ - РИА Новости, 09.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220409/ukraina-1782662639.html
Российские военные за время операции уничтожили около ста вертолетов ВСУ
Российские военные за время операции уничтожили около ста вертолетов ВСУ - РИА Новости, 09.04.2022
Российские военные за время операции уничтожили около ста вертолетов ВСУ
Без малого 100 украинских военных вертолетов уже уничтожены за время российской специальной военной операции, заявил на брифинге в субботу официальный... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T11:09
2022-04-09T11:09
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Без малого 100 украинских военных вертолетов уже уничтожены за время российской специальной военной операции, заявил на брифинге в субботу официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2031 танк и другие боевые бронированные машины, 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1932 единицы специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.
https://ria.ru/20220409/ukraina-1782656281.html
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безопасность, признание днр и лнр в россии
11:09 09.04.2022
 
Российские военные за время операции уничтожили около ста вертолетов ВСУ

Минобороны: российские военные за время спецоперации уничтожили около ста вертолетов ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКолонна военной техники РФ
Колонна военной техники РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Колонна военной техники РФ
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Без малого 100 украинских военных вертолетов уже уничтожены за время российской специальной военной операции, заявил на брифинге в субботу официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2031 танк и другие боевые бронированные машины, 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1932 единицы специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.
Кристина Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
Вчера, 10:28
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