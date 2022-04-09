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Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотником танка ВСУ - РИА Новости, 09.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220409/ukraina-1782658727.html
Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотником танка ВСУ
Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотником танка ВСУ - РИА Новости, 09.04.2022
Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотником танка ВСУ
Минобороны РФ распространило видео с кадрами уничтожения танка украинских войск, укрывавшегося в промышленной застройке, ударом с беспилотного летательного... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T10:37
2022-04-09T12:11
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
признание днр и лнр в россии
владимир путин
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минобороны РФ распространило видео с кадрами уничтожения танка украинских войск, укрывавшегося в промышленной застройке, ударом с беспилотного летательного аппарата.В видео ведомства показаны обнаружение танка и его уничтожение точным попаданием с беспилотного аппарата.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/rosgvardiya-1781912974.html
россия
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Уничтожение танка ВСУ. Видео Минобороны России
Минобороны РФ распространило видео с кадрами уничтожения танка украинских войск, укрывавшегося в промышленной застройке, ударом с беспилотного летательного аппарата.
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безопасность, признание днр и лнр в россии, владимир путин, в мире, россия, украина, донбасс
10:37 09.04.2022 (обновлено: 12:11 09.04.2022)
 
Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотником танка ВСУ

Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотником украинского танка

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минобороны РФ распространило видео с кадрами уничтожения танка украинских войск, укрывавшегося в промышленной застройке, ударом с беспилотного летательного аппарата.
В видео ведомства показаны обнаружение танка и его уничтожение точным попаданием с беспилотного аппарата.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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