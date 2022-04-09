https://ria.ru/20220409/ukraina-1782658727.html
Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотником танка ВСУ
Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотником танка ВСУ - РИА Новости, 09.04.2022
Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотником танка ВСУ
Минобороны РФ распространило видео с кадрами уничтожения танка украинских войск, укрывавшегося в промышленной застройке, ударом с беспилотного летательного... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T10:37
2022-04-09T10:37
2022-04-09T12:11
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
признание днр и лнр в россии
владимир путин
в мире
россия
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782669807_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d98a1b49b9c70c07b8eaaf7667365d2.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минобороны РФ распространило видео с кадрами уничтожения танка украинских войск, укрывавшегося в промышленной застройке, ударом с беспилотного летательного аппарата.В видео ведомства показаны обнаружение танка и его уничтожение точным попаданием с беспилотного аппарата.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/rosgvardiya-1781912974.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782669807_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6f0eed9917b0486b6440be816cc1045c.jpg
Уничтожение танка ВСУ. Видео Минобороны России
Минобороны РФ распространило видео с кадрами уничтожения танка украинских войск, укрывавшегося в промышленной застройке, ударом с беспилотного летательного аппарата.
2022-04-09T10:37
true
PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, признание днр и лнр в россии, владимир путин, в мире, россия, украина, донбасс
10:37 09.04.2022 (обновлено: 12:11 09.04.2022)
Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотником танка ВСУ
Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотником украинского танка