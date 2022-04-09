https://ria.ru/20220409/ukraina-1782658727.html

Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотником танка ВСУ

Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотником танка ВСУ - РИА Новости, 09.04.2022

Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотником танка ВСУ

Минобороны РФ распространило видео с кадрами уничтожения танка украинских войск, укрывавшегося в промышленной застройке, ударом с беспилотного летательного... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T10:37

2022-04-09T10:37

2022-04-09T12:11

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минобороны РФ распространило видео с кадрами уничтожения танка украинских войск, укрывавшегося в промышленной застройке, ударом с беспилотного летательного аппарата.В видео ведомства показаны обнаружение танка и его уничтожение точным попаданием с беспилотного аппарата.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/rosgvardiya-1781912974.html

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украина

донбасс

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение танка ВСУ. Видео Минобороны России Минобороны РФ распространило видео с кадрами уничтожения танка украинских войск, укрывавшегося в промышленной застройке, ударом с беспилотного летательного аппарата. 2022-04-09T10:37 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, признание днр и лнр в россии, владимир путин, в мире, россия, украина, донбасс