10:28 09.04.2022 (обновлено: 11:19 09.04.2022)
Германия достигла предела в поставках оружия Киеву, заявили в Берлине
Министр обороны Ламбрехт заявила, что Германия достигла предела в поставках оружия Киеву
© AP Photo / Michael SohnКристина Ламбрехт
© AP Photo / Michael Sohn
Кристина Ламбрехт
БЕРЛИН, 9 апр — РИА Новости. Германия исчерпала возможности для передачи Киеву вооружений из запасов бундесвера, но есть вариант с поставками от предприятий напрямую, заявила министр обороны Кристина Ламбрехт в интервью газете Augsburger Allgemeine.
"Должна сказать честно, что в плане поставок из запасов бундесвера сейчас мы достигли предела. Ведь войска должны оставаться в состоянии гарантировать оборону страны и союзников. Но это не значит, что мы больше ничего не можем сделать для Украины. Поэтому мы также уточнили, что именно промышленность может поставлять напрямую", — сказала она.
По словам Ламбрехт, Берлин постоянно координирует с Киевом действия по этому вопросу.
На днях федеральный канцлер Олаф Шольц говорил, что Германия направляет на Украину все оружие, которое можно быстро поставить.
В российском МИД отмечали, что НАТО, продолжая вооружать Украину, ведет дело к затягиванию конфликта и поддерживает веру киевского режима в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям не только Донбасса, но и всей страны.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.