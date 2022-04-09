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Германия достигла предела в поставках оружия Киеву, заявили в Берлине - РИА Новости, 09.04.2022
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Германия достигла предела в поставках оружия Киеву, заявили в Берлине
Германия достигла предела в поставках оружия Киеву, заявили в Берлине - РИА Новости, 09.04.2022
Германия достигла предела в поставках оружия Киеву, заявили в Берлине
Германия исчерпала возможности для передачи Киеву вооружений из запасов бундесвера, но есть вариант с поставками от предприятий напрямую, заявила министр... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T10:28
2022-04-09T11:19
в мире
олаф шольц
берлин (город)
украина
россия
нато
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 9 апр — РИА Новости. Германия исчерпала возможности для передачи Киеву вооружений из запасов бундесвера, но есть вариант с поставками от предприятий напрямую, заявила министр обороны Кристина Ламбрехт в интервью газете Augsburger Allgemeine.По словам Ламбрехт, Берлин постоянно координирует с Киевом действия по этому вопросу.На днях федеральный канцлер Олаф Шольц говорил, что Германия направляет на Украину все оружие, которое можно быстро поставить.В российском МИД отмечали, что НАТО, продолжая вооружать Украину, ведет дело к затягиванию конфликта и поддерживает веру киевского режима в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям не только Донбасса, но и всей страны.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, олаф шольц, берлин (город), украина, россия, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
10:28 09.04.2022 (обновлено: 11:19 09.04.2022)
 
Германия достигла предела в поставках оружия Киеву, заявили в Берлине

Министр обороны Ламбрехт заявила, что Германия достигла предела в поставках оружия Киеву

© AP Photo / Michael SohnКристина Ламбрехт
Кристина Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Кристина Ламбрехт
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 9 апр — РИА Новости. Германия исчерпала возможности для передачи Киеву вооружений из запасов бундесвера, но есть вариант с поставками от предприятий напрямую, заявила министр обороны Кристина Ламбрехт в интервью газете Augsburger Allgemeine.

"Должна сказать честно, что в плане поставок из запасов бундесвера сейчас мы достигли предела. Ведь войска должны оставаться в состоянии гарантировать оборону страны и союзников. Но это не значит, что мы больше ничего не можем сделать для Украины. Поэтому мы также уточнили, что именно промышленность может поставлять напрямую", — сказала она.

По словам Ламбрехт, Берлин постоянно координирует с Киевом действия по этому вопросу.
На днях федеральный канцлер Олаф Шольц говорил, что Германия направляет на Украину все оружие, которое можно быстро поставить.
В российском МИД отмечали, что НАТО, продолжая вооружать Украину, ведет дело к затягиванию конфликта и поддерживает веру киевского режима в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям не только Донбасса, но и всей страны.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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