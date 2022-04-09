https://ria.ru/20220409/ukraina-1782656281.html

Германия достигла предела в поставках оружия Киеву, заявили в Берлине

Германия достигла предела в поставках оружия Киеву, заявили в Берлине - РИА Новости, 09.04.2022

Германия достигла предела в поставках оружия Киеву, заявили в Берлине

Германия исчерпала возможности для передачи Киеву вооружений из запасов бундесвера, но есть вариант с поставками от предприятий напрямую, заявила министр... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T10:28

2022-04-09T10:28

2022-04-09T11:19

в мире

олаф шольц

берлин (город)

украина

россия

нато

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762351658_0:9:3016:1706_1920x0_80_0_0_87a7cb7f9669ed028c348aa7e67a8a7a.jpg

БЕРЛИН, 9 апр — РИА Новости. Германия исчерпала возможности для передачи Киеву вооружений из запасов бундесвера, но есть вариант с поставками от предприятий напрямую, заявила министр обороны Кристина Ламбрехт в интервью газете Augsburger Allgemeine.По словам Ламбрехт, Берлин постоянно координирует с Киевом действия по этому вопросу.На днях федеральный канцлер Олаф Шольц говорил, что Германия направляет на Украину все оружие, которое можно быстро поставить.В российском МИД отмечали, что НАТО, продолжая вооружать Украину, ведет дело к затягиванию конфликта и поддерживает веру киевского режима в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям не только Донбасса, но и всей страны.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/gaz-1782653367.html

берлин (город)

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, олаф шольц, берлин (город), украина, россия, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии