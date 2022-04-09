Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов"
Украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Донецку
ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска в 9.50 в субботу выпустили 20 ракет из БМ-21 "Град" по Донецку, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:50 - н.п. Георгиевка – г. Донецк: выпущено выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
6 апреля, 14:28Донбасс. Геноцид. 2014-2022Геноцид мирного населения Донбасса. ПодросткиИх назвали Ангелами Донбасса. В память о них в Донецке установили мемориал. Пронзительный, невыносимый, с болью, такой же, как боль Беслана, как боль о детях – жертвах нацистов Второй мировой войны. По данным ООН, к июлю 2021 года жертвами стали более 13 тысяч человек. Погибли более ста детей. Тысячи ранены и искалечены психологически.