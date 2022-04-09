https://ria.ru/20220409/ukraina-1782651111.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 09.04.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку в ДНР, за 10 минут выпущено 10 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T09:17
2022-04-09T09:17
2022-04-09T09:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
петровский район
донецк (днр)
красногоровка
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку в ДНР, за 10 минут выпущено 10 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению… н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм;… н.п. Новгородское – н.п. Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что первый обстрел был зафиксирован в 8.40, второй – в 8.50.
https://ria.ru/20220408/sgovor-1782621595.html
петровский район
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петровский район, донецк (днр), красногоровка, признание днр и лнр в россии
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска выпустили десять мин по Донецку и Пантелеймоновке в ДНР