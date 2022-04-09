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Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 09.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220409/ukraina-1782651111.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 09.04.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку в ДНР, за 10 минут выпущено 10 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T09:17
2022-04-09T09:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
петровский район
донецк (днр)
красногоровка
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку в ДНР, за 10 минут выпущено 10 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению… н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм;… н.п. Новгородское – н.п. Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что первый обстрел был зафиксирован в 8.40, второй – в 8.50.
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петровский район
донецк (днр)
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в мире, петровский район, донецк (днр), красногоровка, признание днр и лнр в россии
09:17 09.04.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска выпустили десять мин по Донецку и Пантелеймоновке в ДНР

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМина
Мина - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку в ДНР, за 10 минут выпущено 10 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению… н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм;… н.п. Новгородское – н.п. Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первый обстрел был зафиксирован в 8.40, второй – в 8.50.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПетровский районДонецк (ДНР)КрасногоровкаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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