https://ria.ru/20220409/ukraina-1782651111.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 09.04.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку в ДНР, за 10 минут выпущено 10 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T09:17

2022-04-09T09:17

2022-04-09T09:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

петровский район

донецк (днр)

красногоровка

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку в ДНР, за 10 минут выпущено 10 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению… н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм;… н.п. Новгородское – н.п. Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что первый обстрел был зафиксирован в 8.40, второй – в 8.50.

https://ria.ru/20220408/sgovor-1782621595.html

петровский район

донецк (днр)

красногоровка

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, петровский район, донецк (днр), красногоровка, признание днр и лнр в россии