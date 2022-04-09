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Украина была переполнена западным вооружением, заявил Антонов - РИА Новости, 09.04.2022
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Украина была переполнена западным вооружением, заявил Антонов
Украина была переполнена западным вооружением, заявил Антонов - РИА Новости, 09.04.2022
Украина была переполнена западным вооружением, заявил Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Украина "была переполнена" западным вооружением, когда Владимир Зеленский объявил о планах приобрести ядерное... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T08:30
2022-04-09T08:30
в мире
сша
нато
россия
украина
киев
владимир зеленский
анатолий антонов
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Украина "была переполнена" западным вооружением, когда Владимир Зеленский объявил о планах приобрести ядерное оружие."Страны-члены НАТО начали военное освоение Украины. Она была переполнена западным вооружением, в то время как президент Владимир Зеленский объявил о планах Киева приобрести ядерное оружие", - приводит его слова издание Newsweek.Согласно Антонову, "смерть" минских договоренностей стала результатом "националистического безумия и реваншистских настроений киевского режима", Киев выбрал путь быстрой милитаризации.По словам посла, цель спецоперации на Украине - демилитаризация и денацификация для снижения военных угроз со стороны стран Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе с РФ.
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в мире, сша, нато, россия, украина, киев, владимир зеленский, анатолий антонов
08:30 09.04.2022
 
Украина была переполнена западным вооружением, заявил Антонов

Посол России в США Антонов заявил, что страны-члены НАТО вели военное освоение Украины

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Анатолий Антонов
 Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Анатолий Антонов
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Украина "была переполнена" западным вооружением, когда Владимир Зеленский объявил о планах приобрести ядерное оружие.
"Страны-члены НАТО начали военное освоение Украины. Она была переполнена западным вооружением, в то время как президент Владимир Зеленский объявил о планах Киева приобрести ядерное оружие", - приводит его слова издание Newsweek.
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
08:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Антонов заявил об угрозе прямого военного противостояния с США
Согласно Антонову, "смерть" минских договоренностей стала результатом "националистического безумия и реваншистских настроений киевского режима", Киев выбрал путь быстрой милитаризации.
По словам посла, цель спецоперации на Украине - демилитаризация и денацификация для снижения военных угроз со стороны стран Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе с РФ.
 
В миреСШАНАТОРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАнатолий Антонов
 
 
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