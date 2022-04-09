https://ria.ru/20220409/ukraina-1782646165.html

Украина была переполнена западным вооружением, заявил Антонов

Украина была переполнена западным вооружением, заявил Антонов - РИА Новости, 09.04.2022

Украина была переполнена западным вооружением, заявил Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Украина "была переполнена" западным вооружением, когда Владимир Зеленский объявил о планах приобрести ядерное... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T08:30

2022-04-09T08:30

2022-04-09T08:30

в мире

сша

нато

россия

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киев

владимир зеленский

анатолий антонов

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Украина "была переполнена" западным вооружением, когда Владимир Зеленский объявил о планах приобрести ядерное оружие."Страны-члены НАТО начали военное освоение Украины. Она была переполнена западным вооружением, в то время как президент Владимир Зеленский объявил о планах Киева приобрести ядерное оружие", - приводит его слова издание Newsweek.Согласно Антонову, "смерть" минских договоренностей стала результатом "националистического безумия и реваншистских настроений киевского режима", Киев выбрал путь быстрой милитаризации.По словам посла, цель спецоперации на Украине - демилитаризация и денацификация для снижения военных угроз со стороны стран Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе с РФ.

https://ria.ru/20220409/protivostoyanie-1782644935.html

сша

россия

украина

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, нато, россия, украина, киев, владимир зеленский, анатолий антонов