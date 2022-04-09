https://ria.ru/20220409/ukraina-1782645941.html
Антонов назвал спецоперацию результатом нежелания Киева остановить геноцид
Антонов назвал спецоперацию результатом нежелания Киева остановить геноцид - РИА Новости, 09.04.2022
Антонов назвал спецоперацию результатом нежелания Киева остановить геноцид
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что спецоперация РФ на Украине - результат нежелания киевского режима остановить геноцид через выполнение... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T08:28
2022-04-09T08:28
2022-04-09T08:28
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что спецоперация РФ на Украине - результат нежелания киевского режима остановить геноцид через выполнение международных обязательств."Спецоперация на Украине - результат нежелания киевского режима остановить геноцид русских через выполнение своих обязательств в соответствии с международными договоренностями", - приводит его слова издание Newsweek.
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, анатолий антонов, россия, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
Антонов назвал спецоперацию результатом нежелания Киева остановить геноцид
Антонов назвал спецоперацию на Украине результатом нежелания Киева остановить геноцид