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Антонов назвал спецоперацию результатом нежелания Киева остановить геноцид - РИА Новости, 09.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220409/ukraina-1782645941.html
Антонов назвал спецоперацию результатом нежелания Киева остановить геноцид
Антонов назвал спецоперацию результатом нежелания Киева остановить геноцид - РИА Новости, 09.04.2022
Антонов назвал спецоперацию результатом нежелания Киева остановить геноцид
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что спецоперация РФ на Украине - результат нежелания киевского режима остановить геноцид через выполнение... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T08:28
2022-04-09T08:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
анатолий антонов
россия
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что спецоперация РФ на Украине - результат нежелания киевского режима остановить геноцид через выполнение международных обязательств."Спецоперация на Украине - результат нежелания киевского режима остановить геноцид русских через выполнение своих обязательств в соответствии с международными договоренностями", - приводит его слова издание Newsweek.
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в мире, украина, анатолий антонов, россия, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
08:28 09.04.2022
 
Антонов назвал спецоперацию результатом нежелания Киева остановить геноцид

Антонов назвал спецоперацию на Украине результатом нежелания Киева остановить геноцид

© AP Photo / Emilio MorenattiУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Украинские военные в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что спецоперация РФ на Украине - результат нежелания киевского режима остановить геноцид через выполнение международных обязательств.
"Спецоперация на Украине - результат нежелания киевского режима остановить геноцид русских через выполнение своих обязательств в соответствии с международными договоренностями", - приводит его слова издание Newsweek.
Участники акции в годовщину гибели бывшего главнокомандующего Украинской повстанческой армией (запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича во Львове - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаАнатолий АнтоновРоссияПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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