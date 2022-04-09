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Депутат Рады призвал убивать российских солдат, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 09.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220409/ukraina-1782633973.html
Депутат Рады призвал убивать российских солдат, участвующих в спецоперации
Депутат Рады призвал убивать российских солдат, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 09.04.2022
Депутат Рады призвал убивать российских солдат, участвующих в спецоперации
Депутат Верховной рады Валентин Наливайченко в эфире телеканала "Апостроф" призвал к физической ликвидации российских военнослужащих — участников спецоперации... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T03:23
2022-04-09T08:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
валентин наливайченко
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Валентин Наливайченко в эфире телеканала "Апостроф" призвал к физической ликвидации российских военнослужащих — участников спецоперации на Украине.Он рассказал, что Киев уже наладил работу с американскими и британскими спецслужбами, которые помогают установить личности российских бойцов, которые якобы виновны в "совершении преступлений" на территории Украины.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы, как заявил президент Владимир Путин, защитить людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.При этом российская сторона постоянно фиксирует грубые нарушения Женевской конвенции, жестокие расправы c российскими пленными, пытки и издевательства, а также карательные акции над мирным населением. Москва не раз обращалась по этому поводу в международные организации, однако, как заявил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев, страны Запада закрывают глаза на проблему.
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в мире, россия, украина, валентин наливайченко
03:23 09.04.2022 (обновлено: 08:45 09.04.2022)
 
Депутат Рады призвал убивать российских солдат, участвующих в спецоперации

Депутат Рады Наливайченко призвал уничтожать российских солдат, участвующих в спецоперации

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Валентин Наливайченко в эфире телеканала "Апостроф" призвал к физической ликвидации российских военнослужащих — участников спецоперации на Украине.
Он рассказал, что Киев уже наладил работу с американскими и британскими спецслужбами, которые помогают установить личности российских бойцов, которые якобы виновны в "совершении преступлений" на территории Украины.

"Я уверен, как член парламента Украины, что нам нужно проголосовать за то, чтобы мы их каждого находили и жестко карали. Если будет возможность привлекать их к уголовной ответственности в рамках будущего судебного заседания — хорошо, если нет, то <...> их нужно уничтожать, где бы они ни находились", — сказал Наливайченко.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы, как заявил президент Владимир Путин, защитить людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
При этом российская сторона постоянно фиксирует грубые нарушения Женевской конвенции, жестокие расправы c российскими пленными, пытки и издевательства, а также карательные акции над мирным населением. Москва не раз обращалась по этому поводу в международные организации, однако, как заявил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев, страны Запада закрывают глаза на проблему.
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