03:23 09.04.2022 (обновлено: 08:45 09.04.2022)
Депутат Рады призвал убивать российских солдат, участвующих в спецоперации
Депутат Рады Наливайченко призвал уничтожать российских солдат, участвующих в спецоперации
© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Валентин Наливайченко в эфире телеканала "Апостроф" призвал к физической ликвидации российских военнослужащих — участников спецоперации на Украине.
Он рассказал, что Киев уже наладил работу с американскими и британскими спецслужбами, которые помогают установить личности российских бойцов, которые якобы виновны в "совершении преступлений" на территории Украины.
"Я уверен, как член парламента Украины, что нам нужно проголосовать за то, чтобы мы их каждого находили и жестко карали. Если будет возможность привлекать их к уголовной ответственности в рамках будущего судебного заседания — хорошо, если нет, то <...> их нужно уничтожать, где бы они ни находились", — сказал Наливайченко.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы, как заявил президент Владимир Путин, защитить людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
При этом российская сторона постоянно фиксирует грубые нарушения Женевской конвенции, жестокие расправы c российскими пленными, пытки и издевательства, а также карательные акции над мирным населением. Москва не раз обращалась по этому поводу в международные организации, однако, как заявил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев, страны Запада закрывают глаза на проблему.