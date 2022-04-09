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Компания Kyushu Electric Power временно отказалась от российского угля

Компания Kyushu Electric Power временно отказалась от российского угля - РИА Новости, 09.04.2022

Компания Kyushu Electric Power временно отказалась от российского угля

Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power приняла решение не закупать российский уголь в этом году на фоне усиления международных санкций против... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T05:30

2022-04-09T05:30

2022-04-09T06:16

экономика

фумио кисида

япония

токио

россия

санкции в отношении россии

в мире

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ТОКИО, 9 апр — РИА Новости. Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power приняла решение не закупать российский уголь в этом году на фоне усиления международных санкций против России в свете событий на Украине, сообщил телеканал NHK.По данным телеканала, в прошлом финансовом году, завершившимся 31 марта 2021 года, компания закупила в РФ около 7% от общего объема угля, требуемого для работы ее электростанций.Отмечается также, что у компании нет долгосрочных контрактов с российскими компаниями на поставки угля, а новых краткосрочных договоренностей после начала российской военной операции на Украине не заключалось.Таким образом, полагает телеканал, энергокомпании уже удалось найти альтернативу российским поставкам, в связи с чем негативного влияния на работу не ожидается.Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство намерено снижать объемы импорта угля из России и со временем ввести полное эмбарго на его поставки. Кроме этого, при сотрудничестве с международным сообществом официальный Токио намерен сокращать зависимость от российских энергоресурсов.Ранее о том, что Япония будет поэтапно сокращать импорт угля из России объявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. Он также пояснил, что Япония будет искать замену российскому углю с тем, чтобы снизить влияние этого шага на население и промышленность.

https://ria.ru/20220408/kompaniya-1782539511.html

япония

токио

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экономика, фумио кисида, япония, токио, россия, санкции в отношении россии, в мире