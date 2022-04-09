Рейтинг@Mail.ru
Компания Kyushu Electric Power временно отказалась от российского угля - РИА Новости, 09.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220409/ugol-1782638986.html
Компания Kyushu Electric Power временно отказалась от российского угля
Компания Kyushu Electric Power временно отказалась от российского угля - РИА Новости, 09.04.2022
Компания Kyushu Electric Power временно отказалась от российского угля
Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power приняла решение не закупать российский уголь в этом году на фоне усиления международных санкций против... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T05:30
2022-04-09T06:16
экономика
фумио кисида
япония
токио
россия
санкции в отношении россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782130829_0:205:2867:1818_1920x0_80_0_0_45a5fab11d4886a4d3bf17ddfcd71e96.jpg
ТОКИО, 9 апр — РИА Новости. Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power приняла решение не закупать российский уголь в этом году на фоне усиления международных санкций против России в свете событий на Украине, сообщил телеканал NHK.По данным телеканала, в прошлом финансовом году, завершившимся 31 марта 2021 года, компания закупила в РФ около 7% от общего объема угля, требуемого для работы ее электростанций.Отмечается также, что у компании нет долгосрочных контрактов с российскими компаниями на поставки угля, а новых краткосрочных договоренностей после начала российской военной операции на Украине не заключалось.Таким образом, полагает телеканал, энергокомпании уже удалось найти альтернативу российским поставкам, в связи с чем негативного влияния на работу не ожидается.Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство намерено снижать объемы импорта угля из России и со временем ввести полное эмбарго на его поставки. Кроме этого, при сотрудничестве с международным сообществом официальный Токио намерен сокращать зависимость от российских энергоресурсов.Ранее о том, что Япония будет поэтапно сокращать импорт угля из России объявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. Он также пояснил, что Япония будет искать замену российскому углю с тем, чтобы снизить влияние этого шага на население и промышленность.
https://ria.ru/20220408/kompaniya-1782539511.html
япония
токио
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782130829_156:0:2580:1818_1920x0_80_0_0_f5aed525890e156af0da5db37afad872.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, фумио кисида, япония, токио, россия, санкции в отношении россии, в мире
05:30 09.04.2022 (обновлено: 06:16 09.04.2022)
 
Компания Kyushu Electric Power временно отказалась от российского угля

NHK: японская компания Kyushu Electric Power не будет закупать уголь из России в 2022 году

© REUTERS / Ilya NaymushinВагоны с российским углем
Вагоны с российским углем - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© REUTERS / Ilya Naymushin
Вагоны с российским углем. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 9 апр — РИА Новости. Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power приняла решение не закупать российский уголь в этом году на фоне усиления международных санкций против России в свете событий на Украине, сообщил телеканал NHK.
По данным телеканала, в прошлом финансовом году, завершившимся 31 марта 2021 года, компания закупила в РФ около 7% от общего объема угля, требуемого для работы ее электростанций.
Отмечается также, что у компании нет долгосрочных контрактов с российскими компаниями на поставки угля, а новых краткосрочных договоренностей после начала российской военной операции на Украине не заключалось.
Таким образом, полагает телеканал, энергокомпании уже удалось найти альтернативу российским поставкам, в связи с чем негативного влияния на работу не ожидается.
Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство намерено снижать объемы импорта угля из России и со временем ввести полное эмбарго на его поставки. Кроме этого, при сотрудничестве с международным сообществом официальный Токио намерен сокращать зависимость от российских энергоресурсов.
Ранее о том, что Япония будет поэтапно сокращать импорт угля из России объявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. Он также пояснил, что Япония будет искать замену российскому углю с тем, чтобы снизить влияние этого шага на население и промышленность.
Техника Komatsu - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
Вчера, 15:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Японская компания Komatsu приостановила работу завода в России
 
ЭкономикаФумио КисидаЯпонияТокиоРоссияСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала