https://ria.ru/20220409/tsisterna-1782703556.html

В Рубежном взорвалась цистерна с азотной кислотой

В Рубежном взорвалась цистерна с азотной кислотой - РИА Новости, 09.04.2022

В Рубежном взорвалась цистерна с азотной кислотой

В Рубежном боевики украинских нацбатальонов взорвали еще одну цистерну с азотной кислотой, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T18:29

2022-04-09T18:29

2022-04-09T19:47

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

рубежное

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Рубежном боевики украинских нацбатальонов взорвали еще одну цистерну с азотной кислотой, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."В Рубежном вновь взорвали цистерну с азотной кислотой. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду, следовательно облако пойдет, как и в прошлый раз, на северо-восток", — написал он в Telegram.Подполковник также рассказал, как в такой ситуации нужно действовать мирному населению:Как уточнил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной республики Иван Филипоненко, инцидент произошел на территории химического предприятия "Заря", после чего случился выброс отравляющих веществ. "Данные действия со стороны националистических формирований подчеркивают террористические методы, которые могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения", — сказал он.По его словам, в резервуарах на территории "Зари" находятся более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, "подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона и уничтожит все живое в радиусе 30 километров" — пострадают все еще подконтрольные ВСУ города Лисичанск, Северодонецк, Золотое, Северск, где проживают более 300 тысяч мирных граждан.На этой неделе Марочко сообщал, что украинские военные в Рубежном, готовясь к отходу, подорвали цистерну, предположительно, с соляной кислотой. По данным Народной милиции, момент детонации рассчитали так, чтобы химикаты пошли в направлении освобожденной Кудряшовки в ЛНР.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы, как пояснил президент Владимир Путин, защитить людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Минобороны подчеркивало, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/melitopol-1782694702.html

https://ria.ru/20220409/minoborony-1782661058.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, рубежное, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины