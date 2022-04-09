18:29 09.04.2022 (обновлено: 19:47 09.04.2022)
В Рубежном взорвалась цистерна с азотной кислотой
Народная милиция ЛНР сообщила, что цистерну с азотной кислотой взорвали в Рубежном
Народная милиция Луганской народной республики
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Рубежном боевики украинских нацбатальонов взорвали еще одну цистерну с азотной кислотой, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"В Рубежном вновь взорвали цистерну с азотной кислотой. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду, следовательно облако пойдет, как и в прошлый раз, на северо-восток", — написал он в Telegram.
Подполковник также рассказал, как в такой ситуации нужно действовать мирному населению:
- —спрятаться в укрытиях;
- —подготовить маски, пропитанные содовым раствором;
- —плотно закрыть двери и окна.
Как уточнил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной республики Иван Филипоненко, инцидент произошел на территории химического предприятия "Заря", после чего случился выброс отравляющих веществ.
"Данные действия со стороны националистических формирований подчеркивают террористические методы, которые могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения", — сказал он.
По его словам, в резервуарах на территории "Зари" находятся более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, "подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона и уничтожит все живое в радиусе 30 километров" — пострадают все еще подконтрольные ВСУ города Лисичанск, Северодонецк, Золотое, Северск, где проживают более 300 тысяч мирных граждан.
На этой неделе Марочко сообщал, что украинские военные в Рубежном, готовясь к отходу, подорвали цистерну, предположительно, с соляной кислотой. По данным Народной милиции, момент детонации рассчитали так, чтобы химикаты пошли в направлении освобожденной Кудряшовки в ЛНР.
Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы, как пояснил президент Владимир Путин, защитить людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Минобороны подчеркивало, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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