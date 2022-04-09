https://ria.ru/20220409/torgovlya-1782629358.html

Байден подписал закон о запрете импорта российских энергоносителей

Байден подписал закон о запрете импорта российских энергоносителей - РИА Новости, 09.04.2022

Байден подписал закон о запрете импорта российских энергоносителей

Президент США Джо Байден подписал одобренные ранее конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также о... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T00:54

2022-04-09T00:54

2022-04-09T06:48

экономика

сша

россия

белоруссия

вашингтон

в мире

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777743936_0:445:2850:2048_1920x0_80_0_0_fa654fbd0e5c0a4ac63ecbaf26785258.jpg

ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал одобренные ранее конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также о запрете импорта российских энергоносителей в свете ситуации на Украине, заявил Белый дом.Согласно распространенному заявлению американской администрации, речь идет о "Законе о прекращении импорта российской нефти", который законодательно запрещает поставки энергоносителей из Российской Федерации, а также о "Законе о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией", нацеленном на дальнейшее ужесточение рестрикций в коммерческой сфере.Обе палаты американского конгресса накануне проголосовали в поддержку этих инициатив. Первая из них по сути дублирует указ Байдена, который в начале марта запретил импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор.Приостановка нормальных торговых отношений, в свою очередь, позволяет администрации США устанавливать более высокие пошлины, нежели для остальных стран-членов ВТО. Эта мера будет действовать до начала 2024 года.

https://ria.ru/20220409/zakon-1782629075.html

сша

россия

белоруссия

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, россия, белоруссия, вашингтон, в мире, джо байден