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Байден подписал закон о запрете импорта российских энергоносителей - РИА Новости, 09.04.2022
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Байден подписал закон о запрете импорта российских энергоносителей
Байден подписал закон о запрете импорта российских энергоносителей - РИА Новости, 09.04.2022
Байден подписал закон о запрете импорта российских энергоносителей
Президент США Джо Байден подписал одобренные ранее конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также о... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T00:54
2022-04-09T06:48
экономика
сша
россия
белоруссия
вашингтон
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал одобренные ранее конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также о запрете импорта российских энергоносителей в свете ситуации на Украине, заявил Белый дом.Согласно распространенному заявлению американской администрации, речь идет о "Законе о прекращении импорта российской нефти", который законодательно запрещает поставки энергоносителей из Российской Федерации, а также о "Законе о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией", нацеленном на дальнейшее ужесточение рестрикций в коммерческой сфере.Обе палаты американского конгресса накануне проголосовали в поддержку этих инициатив. Первая из них по сути дублирует указ Байдена, который в начале марта запретил импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор.Приостановка нормальных торговых отношений, в свою очередь, позволяет администрации США устанавливать более высокие пошлины, нежели для остальных стран-членов ВТО. Эта мера будет действовать до начала 2024 года.
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экономика, сша, россия, белоруссия, вашингтон, в мире, джо байден
00:54 09.04.2022 (обновлено: 06:48 09.04.2022)
 
Байден подписал закон о запрете импорта российских энергоносителей

Байден подписал законы о запрете импорта российских энергоносителей и ограничении торговли

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал одобренные ранее конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также о запрете импорта российских энергоносителей в свете ситуации на Украине, заявил Белый дом.
Согласно распространенному заявлению американской администрации, речь идет о "Законе о прекращении импорта российской нефти", который законодательно запрещает поставки энергоносителей из Российской Федерации, а также о "Законе о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией", нацеленном на дальнейшее ужесточение рестрикций в коммерческой сфере.
Обе палаты американского конгресса накануне проголосовали в поддержку этих инициатив. Первая из них по сути дублирует указ Байдена, который в начале марта запретил импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор.
Приостановка нормальных торговых отношений, в свою очередь, позволяет администрации США устанавливать более высокие пошлины, нежели для остальных стран-членов ВТО. Эта мера будет действовать до начала 2024 года.
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
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СМИ: конгресс США не принял закон об изъятии активов российских бизнесменов
 
ЭкономикаСШАРоссияБелоруссияВашингтонВ миреДжо Байден
 
 
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