https://ria.ru/20220409/torgovlya-1782629358.html
Байден подписал закон о запрете импорта российских энергоносителей
Байден подписал закон о запрете импорта российских энергоносителей - РИА Новости, 09.04.2022
Байден подписал закон о запрете импорта российских энергоносителей
Президент США Джо Байден подписал одобренные ранее конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также о... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T00:54
2022-04-09T00:54
2022-04-09T06:48
экономика
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белоруссия
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал одобренные ранее конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также о запрете импорта российских энергоносителей в свете ситуации на Украине, заявил Белый дом.Согласно распространенному заявлению американской администрации, речь идет о "Законе о прекращении импорта российской нефти", который законодательно запрещает поставки энергоносителей из Российской Федерации, а также о "Законе о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией", нацеленном на дальнейшее ужесточение рестрикций в коммерческой сфере.Обе палаты американского конгресса накануне проголосовали в поддержку этих инициатив. Первая из них по сути дублирует указ Байдена, который в начале марта запретил импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор.Приостановка нормальных торговых отношений, в свою очередь, позволяет администрации США устанавливать более высокие пошлины, нежели для остальных стран-членов ВТО. Эта мера будет действовать до начала 2024 года.
https://ria.ru/20220409/zakon-1782629075.html
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экономика, сша, россия, белоруссия, вашингтон, в мире, джо байден
00:54 09.04.2022 (обновлено: 06:48 09.04.2022)
Байден подписал закон о запрете импорта российских энергоносителей
Байден подписал законы о запрете импорта российских энергоносителей и ограничении торговли