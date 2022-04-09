Труффальдино, Дон Кихот и неидеальные люди: что смотреть в театрах в апреле

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. В апреле театры рефлексируют на темы обмана, взросления, коллективного опыта. В МХТ — новая версия постановки с Хабенским. РАМТ расскажет, что происходит на сборе картошки студентами МГУ. В театре Пушкина — феерия красок по пьесе Карло Гольдони. А на Таганке Дон Кихота отправят на чемпионат по футболу.Итальянские скоморохи в театре ПушкинаСамая красочная премьера — "Слуга двух господ. Russian edition" Юрия Муравицкого в театре Пушкина.История, придуманная реформатором европейского театра три века назад (Карло Гольдони в этом году исполняется 315 лет), по-прежнему актуальна.Флориндо бежит из родного города. Его возлюбленная Беатриче, переодевшись мужчиной, отправляется следом. К обоим слугой нанимается ловкий Труффальдино. Он пытается скрыть, что работает сразу на двух господ, придумывает небылицы и разные предлоги, чтобы его хозяева не встретились.В театре Пушкина в классическую комедию дель арте привнесли русское скоморошество.Получилось красочно: костюмы с народными мотивами смотрятся особенно ярко на темном фоне сцены. Бойкие и намеренно измененные голоса актеров — в традиции площадного театра. Музыкальные номера под популярные современные треки звучат динамично, шутки персонажей действительно смешные."Муравицкий вместе с художниками Солодовниковой и Щегловой устраивают сущий балаган, — описывает спектакль худрук театра Евгений Писарев. — С одной стороны, итальянская комедия дель арте, с другой — русский вертеп. Кого будет больше: Труффальдино или Петрушки?"Премьерные постановки намечены на 22, 23 апреля.Необычный Дон Кихот в Театре на Таганке"Дон Кихота" по пьесе Алексея Житковского на Таганке ставит Денис Хуснияров, главные роли исполняют Василий Уриевский и Павел Комаров.Каким бы был знаменитый идальго из романа Сервантеса сейчас: эксцентричным мечтателем или апологетом традиционных ценностей, героем или шутом? А вдруг главный персонаж вовсе не Дон Кихот, но его верный слуга Санчо Панса?На сцене не Испания XVII века, а современная Россия, путешествие двух героев — абсурд с ноткой ностальгии.Персонажи находятся на севере в 2018-м, во время чемпионата мира по футболу. Рыцарь и его оруженосец хотят "спасти родину, навести порядок и выиграть самый главный матч в своей жизни".Премьера запланирована на 22 и 23 апреля.Звезды на Малой БроннойСвою версию ранней пьесы Антона Чехова представят в театре на Малой Бронной: Александр Молочников готовит спектакль "Платонов болит".Интересно, что рукопись этой работы классика — единственный из его черновиков, дошедший до нашего времени. Титульного листа не было, поэтому текст стал известен как "Пьеса без названия". В письмах к брату Чехов упоминал заголовок "Безотцовщина". Иногда эту драму называют по имени главного героя — учителя математики Платонова.Это проблемное произведение со множеством сюжетных линий и сложных характеров. Воплотят их Светлана Ходченкова, Екатерина Варнава, Виктория Толстоганова, Константин Юшкевич.Премьерные показы намечены на 20 и 21 апреля.О взрослении — в РАМТеХудрук РАМТа Алексей Бородин ставит спектакль по роману Алексея Варламова "Душа моя Павел" — динамичную и многослойную историю о взрослении.Действие происходит в начале 1980-х. Главный герой 17-летний Павел (Даниил Шперлинг) приезжает в Москву из "закрытого" города, проваливается на вступительных экзаменах, но невероятным образом все же становится студентом филфака МГУ.На выезде "на картошку" ему предстоит принять боевое крещение. Он должен разобраться в разных фундаментальных вопросах: о родине и долге, чести и честности, любви и ответственности.Это не просто история о столкновении с реальностью, а еще и размышление о способности сомневаться в убеждениях или отстаивать их. В спектакле занята почти половина труппы РАМТа, в том числе Лариса Гребенщикова, Александр Доронин, Владимир Василенко.Премьера намечена на 14, 24 и 29 апреля.Замена Хабенского в МХТНа основной сцене МХТ — "Контрабас (Новое звучание)". Это версия легендарного мхатовского спектакля с Константином Хабенским по популярной пьесе немецкого писателя и драматурга Патрика Зюскинда.Главный герой — служащий оркестра, чьи мечты и переживания настолько тревожные и навязчивые, что превращают его жизнь в хаос.Показы намечены на 15, 16 апреля.Неидеальные люди в театре ЕрмоловойНа основной сцене театра Ермоловой — "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" по пьесе Александра Цыпкина в постановке Талгата Баталова.Герои пытаются найти человека, чью интимную фотографию с удивительными анатомическими данными пересылают в чатах. Этого неизвестного разыскивают все: женщина из списка Forbes, правительственные консультанты, потом подключаются бизнесмены, силовые структуры.В пьесе есть цитаты из Гоголя и Пелевина, абсурд становится реальностью, а повествование приобретает оттенок гротеска.Спектакль представят 28 апреля.Оммаж Дягилеву в ПермиПермский театр оперы и балета в рамках XVII конкурса артистов балета "Арабеск" представит проект "Дягилев. Hommage", посвященный 150-летию легендарного импресарио."Дягилев. Hommage" — это вечера современной хореографии на музыку Мориса Равеля, Николая Черепнина, Александра Лядова и Клода Дебюсси. Каждый из отрывков длится примерно 20 минут.Готовит постановку народный артист СССР и России Владимир Васильев. Четыре приглашенных хореографа по-новому интерпретируют произведения композиторов дягилевского круга. Спектакли объединят и включат в постоянный репертуар Пермского балета.Проект представят 19 апреля.
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. В апреле театры рефлексируют на темы обмана, взросления, коллективного опыта. В МХТ — новая версия постановки с Хабенским. РАМТ расскажет, что происходит на сборе картошки студентами МГУ. В театре Пушкина — феерия красок по пьесе Карло Гольдони. А на Таганке Дон Кихота отправят на чемпионат по футболу.
Итальянские скоморохи в театре Пушкина
Самая красочная премьера — "Слуга двух господ. Russian edition" Юрия Муравицкого в театре Пушкина.
История, придуманная реформатором европейского театра три века назад (Карло Гольдони в этом году исполняется 315 лет), по-прежнему актуальна.
Спектакль "Слуга двух господ. Russian edition" в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина
Флориндо бежит из родного города. Его возлюбленная Беатриче, переодевшись мужчиной, отправляется следом. К обоим слугой нанимается ловкий Труффальдино. Он пытается скрыть, что работает сразу на двух господ, придумывает небылицы и разные предлоги, чтобы его хозяева не встретились.
В театре Пушкина в классическую комедию дель арте привнесли русское скоморошество.
Получилось красочно: костюмы с народными мотивами смотрятся особенно ярко на темном фоне сцены. Бойкие и намеренно измененные голоса актеров — в традиции площадного театра. Музыкальные номера под популярные современные треки звучат динамично, шутки персонажей действительно смешные.
Спектакль "Слуга двух господ. Russian edition" в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина
"Муравицкий вместе с художниками Солодовниковой и Щегловой устраивают сущий балаган, — описывает спектакль худрук театра Евгений Писарев. — С одной стороны, итальянская комедия дель арте, с другой — русский вертеп. Кого будет больше: Труффальдино или Петрушки?"
Спектакль "Слуга двух господ. Russian edition" в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина
Необычный Дон Кихот в Театре на Таганке
"Дон Кихота" по пьесе Алексея Житковского на Таганке ставит Денис Хуснияров, главные роли исполняют Василий Уриевский и Павел Комаров.
Каким бы был знаменитый идальго из романа Сервантеса сейчас: эксцентричным мечтателем или апологетом традиционных ценностей, героем или шутом? А вдруг главный персонаж вовсе не Дон Кихот, но его верный слуга Санчо Панса?
На сцене не Испания XVII века, а современная Россия, путешествие двух героев — абсурд с ноткой ностальгии.
"Место действия — страна, в которой миф и реальность растворились друг в друге, — объясняют в театре. — Здесь поют фольклорные песни времен Пугачева, по-прежнему дерутся на свадьбах, все так же любят, ненавидят, цитируют Гоголя и грезят футболом".
Свою версию ранней пьесы Антона Чехова представят в театре на Малой Бронной: Александр Молочников готовит спектакль "Платонов болит".
"Это первая пьеса Чехова — молодого, смелого, не верящего в себя как в драматурга, — объясняет режиссер. — Из нее выросли все его последующие работы. Так, как в этом тексте, у него не говорят нигде. Маленький Чехов будто подслушал самые интимные беседы взрослых, чтобы описать потрясающий вечер в Войницевке".
Интересно, что рукопись этой работы классика — единственный из его черновиков, дошедший до нашего времени. Титульного листа не было, поэтому текст стал известен как "Пьеса без названия". В письмах к брату Чехов упоминал заголовок "Безотцовщина". Иногда эту драму называют по имени главного героя — учителя математики Платонова.
Это проблемное произведение со множеством сюжетных линий и сложных характеров. Воплотят их Светлана Ходченкова, Екатерина Варнава, Виктория Толстоганова, Константин Юшкевич.
Худрук РАМТа Алексей Бородин ставит спектакль по роману Алексея Варламова "Душа моя Павел" — динамичную и многослойную историю о взрослении.
Действие происходит в начале 1980-х. Главный герой 17-летний Павел (Даниил Шперлинг) приезжает в Москву из "закрытого" города, проваливается на вступительных экзаменах, но невероятным образом все же становится студентом филфака МГУ.
На выезде "на картошку" ему предстоит принять боевое крещение. Он должен разобраться в разных фундаментальных вопросах: о родине и долге, чести и честности, любви и ответственности.
"Эта история возвращает меня во времена молодости, времена переломные, потому интересные, когда одни еще верили в светлое будущее и окружающую стабильность, другие знали, что скоро от привычного мира ничего не останется, — рассуждает Бородин. — Важно взглянуть на то, как у людей открывались глаза, насколько легко или мучительно они расставались с иллюзиями".
Это не просто история о столкновении с реальностью, а еще и размышление о способности сомневаться в убеждениях или отстаивать их. В спектакле занята почти половина труппы РАМТа, в том числе Лариса Гребенщикова, Александр Доронин, Владимир Василенко.
Спектакль "Контрабас (Новое звучание)" в МХТ имени Чехова
Неидеальные люди в театре Ермоловой
На основной сцене театра Ермоловой — "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" по пьесе Александра Цыпкина в постановке Талгата Баталова.
Герои пытаются найти человека, чью интимную фотографию с удивительными анатомическими данными пересылают в чатах. Этого неизвестного разыскивают все: женщина из списка Forbes, правительственные консультанты, потом подключаются бизнесмены, силовые структуры.
Сцена из спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" в театре Ермоловой
"Как-то мы перечисляли с друзьями тренды, чаще всего называли поиск национальной идеи и соревнование с США, увлечение эзотерикой, способность пиарщиков оправдывать самые сумасбродные поступки и высказывания лидеров мнений, оторванность Москвы от реалий страны, всевластие хейта и культуры отмены, — рассказывает Цыпкин. — Я это смешал, снабдил остросюжетной скандальной линией 18+, разбавил черным юмором, добавил лирический финал".
"Дягилев. Hommage" — это вечера современной хореографии на музыку Мориса Равеля, Николая Черепнина, Александра Лядова и Клода Дебюсси. Каждый из отрывков длится примерно 20 минут.
Готовит постановку народный артист СССР и России Владимир Васильев. Четыре приглашенных хореографа по-новому интерпретируют произведения композиторов дягилевского круга. Спектакли объединят и включат в постоянный репертуар Пермского балета.
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