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Труффальдино, Дон Кихот и неидеальные люди: что смотреть в театрах в апреле - РИА Новости, 09.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220409/teatr-1782536107.html
Труффальдино, Дон Кихот и неидеальные люди: что смотреть в театрах в апреле
Труффальдино, Дон Кихот и неидеальные люди: что смотреть в театрах в апреле - РИА Новости, 09.04.2022
Труффальдино, Дон Кихот и неидеальные люди: что смотреть в театрах в апреле
В апреле театры рефлексируют на темы обмана, взросления, коллективного опыта. В МХТ — новая версия постановки с Хабенским. РАМТ расскажет, что происходит на... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T08:00
2022-04-09T08:04
константин хабенский
алексей бородин
владимир васильев
россия
пермь
театр на таганке
пермский театр оперы и балета
московский драматический театр имени м. н. ермоловой
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. В апреле театры рефлексируют на темы обмана, взросления, коллективного опыта. В МХТ — новая версия постановки с Хабенским. РАМТ расскажет, что происходит на сборе картошки студентами МГУ. В театре Пушкина — феерия красок по пьесе Карло Гольдони. А на Таганке Дон Кихота отправят на чемпионат по футболу.Итальянские скоморохи в театре ПушкинаСамая красочная премьера — "Слуга двух господ. Russian edition" Юрия Муравицкого в театре Пушкина.История, придуманная реформатором европейского театра три века назад (Карло Гольдони в этом году исполняется 315 лет), по-прежнему актуальна.Флориндо бежит из родного города. Его возлюбленная Беатриче, переодевшись мужчиной, отправляется следом. К обоим слугой нанимается ловкий Труффальдино. Он пытается скрыть, что работает сразу на двух господ, придумывает небылицы и разные предлоги, чтобы его хозяева не встретились.В театре Пушкина в классическую комедию дель арте привнесли русское скоморошество.Получилось красочно: костюмы с народными мотивами смотрятся особенно ярко на темном фоне сцены. Бойкие и намеренно измененные голоса актеров — в традиции площадного театра. Музыкальные номера под популярные современные треки звучат динамично, шутки персонажей действительно смешные."Муравицкий вместе с художниками Солодовниковой и Щегловой устраивают сущий балаган, — описывает спектакль худрук театра Евгений Писарев. — С одной стороны, итальянская комедия дель арте, с другой — русский вертеп. Кого будет больше: Труффальдино или Петрушки?"Премьерные постановки намечены на 22, 23 апреля.Необычный Дон Кихот в Театре на Таганке"Дон Кихота" по пьесе Алексея Житковского на Таганке ставит Денис Хуснияров, главные роли исполняют Василий Уриевский и Павел Комаров.Каким бы был знаменитый идальго из романа Сервантеса сейчас: эксцентричным мечтателем или апологетом традиционных ценностей, героем или шутом? А вдруг главный персонаж вовсе не Дон Кихот, но его верный слуга Санчо Панса?На сцене не Испания XVII века, а современная Россия, путешествие двух героев — абсурд с ноткой ностальгии.Персонажи находятся на севере в 2018-м, во время чемпионата мира по футболу. Рыцарь и его оруженосец хотят "спасти родину, навести порядок и выиграть самый главный матч в своей жизни".Премьера запланирована на 22 и 23 апреля.Звезды на Малой БроннойСвою версию ранней пьесы Антона Чехова представят в театре на Малой Бронной: Александр Молочников готовит спектакль "Платонов болит".Интересно, что рукопись этой работы классика — единственный из его черновиков, дошедший до нашего времени. Титульного листа не было, поэтому текст стал известен как "Пьеса без названия". В письмах к брату Чехов упоминал заголовок "Безотцовщина". Иногда эту драму называют по имени главного героя — учителя математики Платонова.Это проблемное произведение со множеством сюжетных линий и сложных характеров. Воплотят их Светлана Ходченкова, Екатерина Варнава, Виктория Толстоганова, Константин Юшкевич.Премьерные показы намечены на 20 и 21 апреля.О взрослении — в РАМТеХудрук РАМТа Алексей Бородин ставит спектакль по роману Алексея Варламова "Душа моя Павел" — динамичную и многослойную историю о взрослении.Действие происходит в начале 1980-х. Главный герой 17-летний Павел (Даниил Шперлинг) приезжает в Москву из "закрытого" города, проваливается на вступительных экзаменах, но невероятным образом все же становится студентом филфака МГУ.На выезде "на картошку" ему предстоит принять боевое крещение. Он должен разобраться в разных фундаментальных вопросах: о родине и долге, чести и честности, любви и ответственности.Это не просто история о столкновении с реальностью, а еще и размышление о способности сомневаться в убеждениях или отстаивать их. В спектакле занята почти половина труппы РАМТа, в том числе Лариса Гребенщикова, Александр Доронин, Владимир Василенко.Премьера намечена на 14, 24 и 29 апреля.Замена Хабенского в МХТНа основной сцене МХТ — "Контрабас (Новое звучание)". Это версия легендарного мхатовского спектакля с Константином Хабенским по популярной пьесе немецкого писателя и драматурга Патрика Зюскинда.Главный герой — служащий оркестра, чьи мечты и переживания настолько тревожные и навязчивые, что превращают его жизнь в хаос.Показы намечены на 15, 16 апреля.Неидеальные люди в театре ЕрмоловойНа основной сцене театра Ермоловой — "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" по пьесе Александра Цыпкина в постановке Талгата Баталова.Герои пытаются найти человека, чью интимную фотографию с удивительными анатомическими данными пересылают в чатах. Этого неизвестного разыскивают все: женщина из списка Forbes, правительственные консультанты, потом подключаются бизнесмены, силовые структуры.В пьесе есть цитаты из Гоголя и Пелевина, абсурд становится реальностью, а повествование приобретает оттенок гротеска.Спектакль представят 28 апреля.Оммаж Дягилеву в ПермиПермский театр оперы и балета в рамках XVII конкурса артистов балета "Арабеск" представит проект "Дягилев. Hommage", посвященный 150-летию легендарного импресарио."Дягилев. Hommage" — это вечера современной хореографии на музыку Мориса Равеля, Николая Черепнина, Александра Лядова и Клода Дебюсси. Каждый из отрывков длится примерно 20 минут.Готовит постановку народный артист СССР и России Владимир Васильев. Четыре приглашенных хореографа по-новому интерпретируют произведения композиторов дягилевского круга. Спектакли объединят и включат в постоянный репертуар Пермского балета.Проект представят 19 апреля.
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константин хабенский, алексей бородин, владимир васильев, россия, пермь, театр на таганке, пермский театр оперы и балета, московский драматический театр имени м. н. ермоловой, московский драматический театр имени а. с. пушкина, светлана ходченкова, екатерина варнава, виктория толстоганова, клод дебюсси, российский академический молодежный театр , знаменитости, куда сходить , что посмотреть , театры
08:00 09.04.2022 (обновлено: 08:04 09.04.2022)
 

Труффальдино, Дон Кихот и неидеальные люди: что смотреть в театрах в апреле

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСпектакль "Слуга двух господ. Russian edition" в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина
Спектакль Слуга двух господ. Russian edition в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. В апреле театры рефлексируют на темы обмана, взросления, коллективного опыта. В МХТ — новая версия постановки с Хабенским. РАМТ расскажет, что происходит на сборе картошки студентами МГУ. В театре Пушкина — феерия красок по пьесе Карло Гольдони. А на Таганке Дон Кихота отправят на чемпионат по футболу.

Итальянские скоморохи в театре Пушкина

Самая красочная премьера — "Слуга двух господ. Russian edition" Юрия Муравицкого в театре Пушкина.
История, придуманная реформатором европейского театра три века назад (Карло Гольдони в этом году исполняется 315 лет), по-прежнему актуальна.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСпектакль "Слуга двух господ. Russian edition" в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина
Спектакль Слуга двух господ. Russian edition в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Спектакль "Слуга двух господ. Russian edition" в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина
Флориндо бежит из родного города. Его возлюбленная Беатриче, переодевшись мужчиной, отправляется следом. К обоим слугой нанимается ловкий Труффальдино. Он пытается скрыть, что работает сразу на двух господ, придумывает небылицы и разные предлоги, чтобы его хозяева не встретились.
В театре Пушкина в классическую комедию дель арте привнесли русское скоморошество.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Театра имени Пушкина

Спектакль "Слуга двух господ. Russian edition" в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина

Спектакль Слуга двух господ. Russian edition в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина
1 из 3

Спектакль "Слуга двух господ. Russian edition" в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина

© Фото : Предоставлено пресс-службой Театра имени Пушкина
© Фото : Предоставлено пресс-службой Театра имени Пушкина

Фрагмент спектакля "Слуга двух господ. Russian edition" в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина

Спектакль Слуга двух господ. Russian edition в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина
2 из 3

Фрагмент спектакля "Слуга двух господ. Russian edition" в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина

© Фото : Предоставлено пресс-службой Театра имени Пушкина
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Елизавета Кононова в роли Клариче, Екатерина Рогачкова в роли Смеральдины и Сергей Кудряшов в роли Доктора Ломбарди на премьере "Слуга двух господ. Russian edition"

Спектакль Слуга двух господ. Russian edition в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина
3 из 3

Елизавета Кононова в роли Клариче, Екатерина Рогачкова в роли Смеральдины и Сергей Кудряшов в роли Доктора Ломбарди на премьере "Слуга двух господ. Russian edition"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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1 из 3

Спектакль "Слуга двух господ. Russian edition" в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина

© Фото : Предоставлено пресс-службой Театра имени Пушкина
2 из 3

Фрагмент спектакля "Слуга двух господ. Russian edition" в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина

© Фото : Предоставлено пресс-службой Театра имени Пушкина
3 из 3

Елизавета Кононова в роли Клариче, Екатерина Рогачкова в роли Смеральдины и Сергей Кудряшов в роли Доктора Ломбарди на премьере "Слуга двух господ. Russian edition"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Получилось красочно: костюмы с народными мотивами смотрятся особенно ярко на темном фоне сцены. Бойкие и намеренно измененные голоса актеров — в традиции площадного театра. Музыкальные номера под популярные современные треки звучат динамично, шутки персонажей действительно смешные.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Театра имени ПушкинаСпектакль "Слуга двух господ. Russian edition" в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина
Спектакль Слуга двух господ. Russian edition в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Фото : Предоставлено пресс-службой Театра имени Пушкина
Спектакль "Слуга двух господ. Russian edition" в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина
"Муравицкий вместе с художниками Солодовниковой и Щегловой устраивают сущий балаган, — описывает спектакль худрук театра Евгений Писарев. — С одной стороны, итальянская комедия дель арте, с другой — русский вертеп. Кого будет больше: Труффальдино или Петрушки?"
Премьерные постановки намечены на 22, 23 апреля.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Театра имени ПушкинаСпектакль "Слуга двух господ. Russian edition" в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина
Спектакль Слуга двух господ. Russian edition в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Фото : Предоставлено пресс-службой Театра имени Пушкина
Спектакль "Слуга двух господ. Russian edition" в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина

Необычный Дон Кихот в Театре на Таганке

"Дон Кихота" по пьесе Алексея Житковского на Таганке ставит Денис Хуснияров, главные роли исполняют Василий Уриевский и Павел Комаров.
Каким бы был знаменитый идальго из романа Сервантеса сейчас: эксцентричным мечтателем или апологетом традиционных ценностей, героем или шутом? А вдруг главный персонаж вовсе не Дон Кихот, но его верный слуга Санчо Панса?
© Фото : Пресс-служба театра на Таганке/Маша РябковаРепетиция спектакля "Дон Кихот"
Репетиция спектакля Дон Кихот - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Фото : Пресс-служба театра на Таганке/Маша Рябкова
Репетиция спектакля "Дон Кихот"
На сцене не Испания XVII века, а современная Россия, путешествие двух героев — абсурд с ноткой ностальгии.

"Место действия — страна, в которой миф и реальность растворились друг в друге, — объясняют в театре. — Здесь поют фольклорные песни времен Пугачева, по-прежнему дерутся на свадьбах, все так же любят, ненавидят, цитируют Гоголя и грезят футболом".

© Фото : Пресс-служба театра на Таганке/Маша РябковаРепетиция спектакля "Дон Кихот"
Репетиция спектакля Дон Кихот - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Фото : Пресс-служба театра на Таганке/Маша Рябкова
Репетиция спектакля "Дон Кихот"
Персонажи находятся на севере в 2018-м, во время чемпионата мира по футболу. Рыцарь и его оруженосец хотят "спасти родину, навести порядок и выиграть самый главный матч в своей жизни".
Премьера запланирована на 22 и 23 апреля.

Звезды на Малой Бронной

© Фото : Пресс-служба театра на Малой БроннойСпектакль "Платонов болит"
Спектакль Платонов болит - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Фото : Пресс-служба театра на Малой Бронной
Спектакль "Платонов болит"
Свою версию ранней пьесы Антона Чехова представят в театре на Малой Бронной: Александр Молочников готовит спектакль "Платонов болит".

"Это первая пьеса Чехова — молодого, смелого, не верящего в себя как в драматурга, — объясняет режиссер. — Из нее выросли все его последующие работы. Так, как в этом тексте, у него не говорят нигде. Маленький Чехов будто подслушал самые интимные беседы взрослых, чтобы описать потрясающий вечер в Войницевке".

© Фото : Пресс-служба театра на Малой БроннойСпектакль "Платонов болит"
Спектакль Платонов болит - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Фото : Пресс-служба театра на Малой Бронной
Спектакль "Платонов болит"
Интересно, что рукопись этой работы классика — единственный из его черновиков, дошедший до нашего времени. Титульного листа не было, поэтому текст стал известен как "Пьеса без названия". В письмах к брату Чехов упоминал заголовок "Безотцовщина". Иногда эту драму называют по имени главного героя — учителя математики Платонова.
Это проблемное произведение со множеством сюжетных линий и сложных характеров. Воплотят их Светлана Ходченкова, Екатерина Варнава, Виктория Толстоганова, Константин Юшкевич.
Премьерные показы намечены на 20 и 21 апреля.
© Фото : Пресс-служба театра на Малой БроннойСпектакль "Платонов болит"
Спектакль Платонов болит
1 из 2
Спектакль "Платонов болит"
© Фото : Пресс-служба театра на Малой Бронной
© Фото : Пресс-служба театра на Малой Бронной

Сцена из спектакля "Платонов болит"

Спектакль Платонов болит
2 из 2

Сцена из спектакля "Платонов болит"

© Фото : Пресс-служба театра на Малой Бронной
1 из 2
Спектакль "Платонов болит"
© Фото : Пресс-служба театра на Малой Бронной
2 из 2

Сцена из спектакля "Платонов болит"

© Фото : Пресс-служба театра на Малой Бронной

О взрослении — в РАМТе

Худрук РАМТа Алексей Бородин ставит спектакль по роману Алексея Варламова "Душа моя Павел" — динамичную и многослойную историю о взрослении.
Действие происходит в начале 1980-х. Главный герой 17-летний Павел (Даниил Шперлинг) приезжает в Москву из "закрытого" города, проваливается на вступительных экзаменах, но невероятным образом все же становится студентом филфака МГУ.
На выезде "на картошку" ему предстоит принять боевое крещение. Он должен разобраться в разных фундаментальных вопросах: о родине и долге, чести и честности, любви и ответственности.
© Фото : Пресс-служба РАМТСпектакль "Душа моя Павел"
Спектакль Душа моя Павел - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Фото : Пресс-служба РАМТ
Спектакль "Душа моя Павел"

"Эта история возвращает меня во времена молодости, времена переломные, потому интересные, когда одни еще верили в светлое будущее и окружающую стабильность, другие знали, что скоро от привычного мира ничего не останется, — рассуждает Бородин. — Важно взглянуть на то, как у людей открывались глаза, насколько легко или мучительно они расставались с иллюзиями".

Это не просто история о столкновении с реальностью, а еще и размышление о способности сомневаться в убеждениях или отстаивать их. В спектакле занята почти половина труппы РАМТа, в том числе Лариса Гребенщикова, Александр Доронин, Владимир Василенко.
Премьера намечена на 14, 24 и 29 апреля.

Замена Хабенского в МХТ

© Фото : Пресс-служба МХТ имени ЧеховаСпектакль "Контрабас (Новое звучание)" в МХТ имени Чехова
Спектакль Контрабас в МХТ имени Чехова - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Фото : Пресс-служба МХТ имени Чехова
Спектакль "Контрабас (Новое звучание)" в МХТ имени Чехова
На основной сцене МХТ — "Контрабас (Новое звучание)". Это версия легендарного мхатовского спектакля с Константином Хабенским по популярной пьесе немецкого писателя и драматурга Патрика Зюскинда.
Главный герой — служащий оркестра, чьи мечты и переживания настолько тревожные и навязчивые, что превращают его жизнь в хаос.
© Фото : Пресс-служба МХТ имени ЧеховаСпектакль "Контрабас (Новое звучание)" в МХТ имени Чехова
Спектакль Контрабас в МХТ имени Чехова - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Фото : Пресс-служба МХТ имени Чехова
Спектакль "Контрабас (Новое звучание)" в МХТ имени Чехова

"Контрабас (Новое звучание)" — вариант спектакля в исполнении Артема Волобуева. Вы увидите невероятные взлеты и падения маленького человека в мире большой музыки", — говорит Хабенский.

Показы намечены на 15, 16 апреля.
© Фото : Пресс-служба МХТ имени ЧеховаСпектакль "Контрабас (Новое звучание)" в МХТ имени Чехова
Спектакль Контрабас в МХТ имени Чехова - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Фото : Пресс-служба МХТ имени Чехова
Спектакль "Контрабас (Новое звучание)" в МХТ имени Чехова

Неидеальные люди в театре Ермоловой

На основной сцене театра Ермоловой — "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" по пьесе Александра Цыпкина в постановке Талгата Баталова.
Герои пытаются найти человека, чью интимную фотографию с удивительными анатомическими данными пересылают в чатах. Этого неизвестного разыскивают все: женщина из списка Forbes, правительственные консультанты, потом подключаются бизнесмены, силовые структуры.
© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя СиринаСцена из спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" в театре Ермоловой
Сцена из спектакля (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ в театре Ермоловой - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина
Сцена из спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" в театре Ермоловой

"Как-то мы перечисляли с друзьями тренды, чаще всего называли поиск национальной идеи и соревнование с США, увлечение эзотерикой, способность пиарщиков оправдывать самые сумасбродные поступки и высказывания лидеров мнений, оторванность Москвы от реалий страны, всевластие хейта и культуры отмены, — рассказывает Цыпкин. — Я это смешал, снабдил остросюжетной скандальной линией 18+, разбавил черным юмором, добавил лирический финал".

© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя СиринаСцена из спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" в театре Ермоловой
Сцена из спектакля (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ в театре Ермоловой
1 из 3
Сцена из спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" в театре Ермоловой
© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина
© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина

Фрагмент спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" в театре Ермоловой

Сцена из спектакля (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ в театре Ермоловой
2 из 3

Фрагмент спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" в театре Ермоловой

© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина
© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина

Эпизод из спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" в театре Ермоловой

Сцена из спектакля (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ в театре Ермоловой
3 из 3

Эпизод из спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" в театре Ермоловой

© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина
1 из 3
Сцена из спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" в театре Ермоловой
© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина
2 из 3

Фрагмент спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" в театре Ермоловой

© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина
3 из 3

Эпизод из спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" в театре Ермоловой

© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина
В пьесе есть цитаты из Гоголя и Пелевина, абсурд становится реальностью, а повествование приобретает оттенок гротеска.
Спектакль представят 28 апреля.

Оммаж Дягилеву в Перми

Пермский театр оперы и балета в рамках XVII конкурса артистов балета "Арабеск" представит проект "Дягилев. Hommage", посвященный 150-летию легендарного импресарио.
© Пермский театр оперы и балетаАфиша к проекту "Дягилев. Hommage"
Афиша к проекту Дягилев. Hommage
© Пермский театр оперы и балета
Афиша к проекту "Дягилев. Hommage"
"Дягилев. Hommage" — это вечера современной хореографии на музыку Мориса Равеля, Николая Черепнина, Александра Лядова и Клода Дебюсси. Каждый из отрывков длится примерно 20 минут.
Готовит постановку народный артист СССР и России Владимир Васильев. Четыре приглашенных хореографа по-новому интерпретируют произведения композиторов дягилевского круга. Спектакли объединят и включат в постоянный репертуар Пермского балета.
Проект представят 19 апреля.
Юрий Чурсин в роли Сирано де Бержерака и Паулина Андреева в роли Роксаны на предпремьерном пресс-показе спектакля Сирано де Бержерак на сцене МХТ имени А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 08:00Культура
На злобу дня: как дуэлянта Сирано сделали героем в МХТ
 
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