https://ria.ru/20220409/suda-1782718628.html

В украинских портах заблокировали 77 иностранных судов

В украинских портах заблокировали 77 иностранных судов - РИА Новости, 09.04.2022

В украинских портах заблокировали 77 иностранных судов

Украинские националисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" 6 362 иностранных гражданина из 13 государств, в портах Украины заблокированы 77... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T21:36

2022-04-09T21:36

2022-04-09T21:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

международная морская организация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782684874_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_eab1001de2fab474101aa45a4af8ea0d.jpg

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Украинские националисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" 6 362 иностранных гражданина из 13 государств, в портах Украины заблокированы 77 иностранных судов из 18 государств, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 362 иностранных гражданина из 13 государств. Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 77 иностранных судов из 18 государств", - сказал он.Мизинцев напомнил, что ВС РФ ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают морской гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Детальная информация о порядке функционирования морского гуманитарного коридора объявлена через Всемирную службу навигационных предупреждений и передается на международных каналах радиосвязи, уточнил генерал.Он в очередной раз призвал Международную морскую организацию, а также руководство компаний-судовладельцев повлиять на официальный Киев ради деблокирования и безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, международная морская организация