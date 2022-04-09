Рейтинг@Mail.ru
В украинских портах заблокировали 77 иностранных судов - РИА Новости, 09.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220409/suda-1782718628.html
В украинских портах заблокировали 77 иностранных судов
В украинских портах заблокировали 77 иностранных судов - РИА Новости, 09.04.2022
В украинских портах заблокировали 77 иностранных судов
Украинские националисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" 6 362 иностранных гражданина из 13 государств, в портах Украины заблокированы 77... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T21:36
2022-04-09T21:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
международная морская организация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782684874_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_eab1001de2fab474101aa45a4af8ea0d.jpg
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Украинские националисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" 6 362 иностранных гражданина из 13 государств, в портах Украины заблокированы 77 иностранных судов из 18 государств, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 362 иностранных гражданина из 13 государств. Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 77 иностранных судов из 18 государств", - сказал он.Мизинцев напомнил, что ВС РФ ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают морской гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Детальная информация о порядке функционирования морского гуманитарного коридора объявлена через Всемирную службу навигационных предупреждений и передается на международных каналах радиосвязи, уточнил генерал.Он в очередной раз призвал Международную морскую организацию, а также руководство компаний-судовладельцев повлиять на официальный Киев ради деблокирования и безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782684874_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_4e5fb8eafe271a8251d4a6121e9cc7c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, международная морская организация
21:36 09.04.2022 (обновлено: 21:41 09.04.2022)
 
В украинских портах заблокировали 77 иностранных судов

В украинских портах заблокировали 77 иностранных судов из 18 государств

© REUTERS / Alexander ErmochenkoВид на Мариуполь
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Вид на Мариуполь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Украинские националисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" 6 362 иностранных гражданина из 13 государств, в портах Украины заблокированы 77 иностранных судов из 18 государств, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 362 иностранных гражданина из 13 государств. Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 77 иностранных судов из 18 государств", - сказал он.
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 08:00
"Нелюди, хуже террористов". Чем отличились украинские силовики
Мизинцев напомнил, что ВС РФ ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают морской гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Детальная информация о порядке функционирования морского гуманитарного коридора объявлена через Всемирную службу навигационных предупреждений и передается на международных каналах радиосвязи, уточнил генерал.
Он в очередной раз призвал Международную морскую организацию, а также руководство компаний-судовладельцев повлиять на официальный Киев ради деблокирования и безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Люди держат украинские флаги во время митинга в поддержку Украины на Пенсильвания-авеню перед Белым домом в США - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 08:00
Украина должна была сплотить "свободный мир", но что-то пошло не так
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМеждународная морская организация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала