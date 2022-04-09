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Япония не будет страховать местные компании, работающие в России - РИА Новости, 09.04.2022
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Япония не будет страховать местные компании, работающие в России
Япония не будет страховать местные компании, работающие в России - РИА Новости, 09.04.2022
Япония не будет страховать местные компании, работающие в России
Японские страховые компании, специализирующиеся на имущественном страховании, приостановили заключение новых договоров и продление существующих с компаниями из... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T07:53
2022-04-09T08:13
владимир путин
япония
россия
украина
донбасс
санкции
токио
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ТОКИО, 9 апр — РИА Новости. Японские страховые компании, специализирующиеся на имущественном страховании, приостановили заключение новых договоров и продление существующих с компаниями из Японии, которые работают на российском рынке, в свете ужесточения антироссийских санкций, сообщило агентство Киодо.В частности, речь идет о компании Tokio Marine Nichido.Агентство поясняет, что это связано, в первую очередь, со сложностями в проведении транзакций в свете введенных санкций. Теперь, если японские компании примут решение продолжать свою деятельность в РФ, им может потребоваться заключать договора об имущественном страховании с местными компаниями.По данным Tokyo Shoko Research, за март этого года в РФ вели деятельность около 200 компаний. В свою очередь, Японская организация по развитию внешней торговли (JETRO) сообщает, что на территории России продолжают деятельность около 50 компаний.К настоящему времени Япония ввела против России несколько пакетов санкций. Санкционный список Японии против России включает 101 фамилию и 130 организаций из России. Также был введен запрет на экспорт около 300 товаров и предметов роскоши.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220409/ugol-1782638986.html
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владимир путин, япония, россия, украина, донбасс, санкции, токио
07:53 09.04.2022 (обновлено: 08:13 09.04.2022)
 
Япония не будет страховать местные компании, работающие в России

Киодо: в Японии перестанут страховать местные компании, работающие в России

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета. Архивное фото
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ТОКИО, 9 апр — РИА Новости. Японские страховые компании, специализирующиеся на имущественном страховании, приостановили заключение новых договоров и продление существующих с компаниями из Японии, которые работают на российском рынке, в свете ужесточения антироссийских санкций, сообщило агентство Киодо.
В частности, речь идет о компании Tokio Marine Nichido.
Агентство поясняет, что это связано, в первую очередь, со сложностями в проведении транзакций в свете введенных санкций. Теперь, если японские компании примут решение продолжать свою деятельность в РФ, им может потребоваться заключать договора об имущественном страховании с местными компаниями.
По данным Tokyo Shoko Research, за март этого года в РФ вели деятельность около 200 компаний. В свою очередь, Японская организация по развитию внешней торговли (JETRO) сообщает, что на территории России продолжают деятельность около 50 компаний.
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К настоящему времени Япония ввела против России несколько пакетов санкций. Санкционный список Японии против России включает 101 фамилию и 130 организаций из России. Также был введен запрет на экспорт около 300 товаров и предметов роскоши.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Владимир ПутинЯпонияРоссияУкраинаДонбассСанкцииТокио
 
 
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