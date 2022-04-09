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Das Erste: отказ от российского газа оставит Европу без солнечного стекла - РИА Новости, 09.04.2022
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Das Erste: отказ от российского газа оставит Европу без солнечного стекла
Das Erste: отказ от российского газа оставит Европу без солнечного стекла - РИА Новости, 09.04.2022
Das Erste: отказ от российского газа оставит Европу без солнечного стекла
Отказ Германии от импорта российского газа приведет к остановке производства на стекольных заводах и нарушению цепочки поставок, передает телеканал Das Erste. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T17:34
2022-04-09T17:34
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Отказ Германии от импорта российского газа приведет к остановке производства на стекольных заводах и нарушению цепочки поставок, передает телеканал Das Erste.Компания производит около десяти миллионов квадратных метров стекла для солнечных электростанций и теплиц в год. В течение последних пятнадцати лет необходимое для производства количество энергии обеспечивалось за счет российского природного газа и, по словам Шретера, альтернативы ему нет."Перейти на уголь или нефть нельзя, это невозможно технически", — пояснил он.Глава GMB отметил, что прекращение работы завода отразится на всей Европе, так как это единственный производитель структурированного солнечного стекла в регионе.Россия остается крупнейшим экспортером газа в Европу. Страна поставляет около 40 процентов потребляемого в регионе голубого топлива по нескольким маршрутам: "Северному потоку" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины, "Ямалу — Европе" и "Турецкому потоку" (через Черное море).Ранее российские власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Это связано с масштабными санкциями Запада, введенными после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Меры затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции, некоторые компании приостановили работу в России.Солнечное стекло представляет собой альтернативный вариант солнечных панелей
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в мире, германия, россия, украина
17:34 09.04.2022
 
Das Erste: отказ от российского газа оставит Европу без солнечного стекла

Das Erste: отказ Германии от российского газа лишит всю Европу солнечного стекла

© AFP 2022 / Pascal GuyotФотоэлектрическая установка на крыше парковки торгового центра во Франции
Фотоэлектрическая установка на крыше парковки торгового центра во Франции - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© AFP 2022 / Pascal Guyot
Фотоэлектрическая установка на крыше парковки торгового центра во Франции
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Отказ Германии от импорта российского газа приведет к остановке производства на стекольных заводах и нарушению цепочки поставок, передает телеканал Das Erste.
"Сырое стекло в плавильном котле необходимо круглосуточно нагревать до 1600 °С, иначе оно, а оборудование испортится <…> Обычно этот процесс останавливают только один раз для восстановления печи", — рассказал управляющий директор Glasmanufaktur Brandenburg (GMB) Торстен Шретер.
Компания производит около десяти миллионов квадратных метров стекла для солнечных электростанций и теплиц в год. В течение последних пятнадцати лет необходимое для производства количество энергии обеспечивалось за счет российского природного газа и, по словам Шретера, альтернативы ему нет.
"Перейти на уголь или нефть нельзя, это невозможно технически", — пояснил он.
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Россия остается крупнейшим экспортером газа в Европу. Страна поставляет около 40 процентов потребляемого в регионе голубого топлива по нескольким маршрутам: "Северному потоку" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины, "Ямалу — Европе" и "Турецкому потоку" (через Черное море).
Ранее российские власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Это связано с масштабными санкциями Запада, введенными после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Меры затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции, некоторые компании приостановили работу в России.
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