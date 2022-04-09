https://ria.ru/20220409/steklo-1782698641.html

Das Erste: отказ от российского газа оставит Европу без солнечного стекла

Das Erste: отказ от российского газа оставит Европу без солнечного стекла - РИА Новости, 09.04.2022

Das Erste: отказ от российского газа оставит Европу без солнечного стекла

Отказ Германии от импорта российского газа приведет к остановке производства на стекольных заводах и нарушению цепочки поставок, передает телеканал Das Erste. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T17:34

2022-04-09T17:34

2022-04-09T17:34

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Отказ Германии от импорта российского газа приведет к остановке производства на стекольных заводах и нарушению цепочки поставок, передает телеканал Das Erste.Компания производит около десяти миллионов квадратных метров стекла для солнечных электростанций и теплиц в год. В течение последних пятнадцати лет необходимое для производства количество энергии обеспечивалось за счет российского природного газа и, по словам Шретера, альтернативы ему нет."Перейти на уголь или нефть нельзя, это невозможно технически", — пояснил он.Глава GMB отметил, что прекращение работы завода отразится на всей Европе, так как это единственный производитель структурированного солнечного стекла в регионе.Россия остается крупнейшим экспортером газа в Европу. Страна поставляет около 40 процентов потребляемого в регионе голубого топлива по нескольким маршрутам: "Северному потоку" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины, "Ямалу — Европе" и "Турецкому потоку" (через Черное море).Ранее российские власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Это связано с масштабными санкциями Запада, введенными после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Меры затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции, некоторые компании приостановили работу в России.Солнечное стекло представляет собой альтернативный вариант солнечных панелей

https://radiosputnik.ria.ru/20220409/frantsiya-1782656108.html

https://ria.ru/20220409/embargo-1782631699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, германия, россия, украина