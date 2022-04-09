16:38 09.04.2022 (обновлено: 16:53 09.04.2022)
Антонов назвал договор СНВ-3 золотым стандартом стратегической стабильности
Посол Антонов назвал договор СНВ-3 с США золотым стандартом стратегической стабильности
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал российско-американский договор о контроле над ядерными вооружениями СНВ-3 "золотым стандартом стратегической стабильности" и призвал его сохранить.
"На самом деле единственное соглашение, которое сегодня остается, - это договор СНВ-3, который отвечает национальным интересам России и Соединенных Штатов. Это золотой стандарт стратегической стабильности, который должен быть сохранен", - сказал Антонов, выступая на конференции, проводимой Международным шиллеровским институтом.
Американские власти также выражают заинтересованность в сохранении СНВ-3, который был продлен в первые недели президентства Джо Байдена, и возобновлении работы над его совершенствованием, приостановленной на фоне событий на Украине.
Антонов обвинил Запад в разрушении в последние десятилетия системы коллективной безопасности, которая сложилась после Второй мировой войны. "Мы потеряли ключевые соглашения..., такие как договор ПРО, договор об открытом небе", - напомнил он.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и, после вступления в силу, заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.