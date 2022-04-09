Рейтинг@Mail.ru
Антонов назвал договор СНВ-3 золотым стандартом стратегической стабильности - РИА Новости, 09.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220409/ssha-1782693150.html
Антонов назвал договор СНВ-3 золотым стандартом стратегической стабильности
Антонов назвал договор СНВ-3 золотым стандартом стратегической стабильности - РИА Новости, 09.04.2022
Антонов назвал договор СНВ-3 золотым стандартом стратегической стабильности
Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал российско-американский договор о контроле над ядерными вооружениями СНВ-3 "золотым стандартом стратегической... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T16:38
2022-04-09T16:53
в мире
сша
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769786526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0016b3b22cbce8ea8e02032d8885504.jpg
ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал российско-американский договор о контроле над ядерными вооружениями СНВ-3 "золотым стандартом стратегической стабильности" и призвал его сохранить.Американские власти также выражают заинтересованность в сохранении СНВ-3, который был продлен в первые недели президентства Джо Байдена, и возобновлении работы над его совершенствованием, приостановленной на фоне событий на Украине.Антонов обвинил Запад в разрушении в последние десятилетия системы коллективной безопасности, которая сложилась после Второй мировой войны. "Мы потеряли ключевые соглашения..., такие как договор ПРО, договор об открытом небе", - напомнил он.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и, после вступления в силу, заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
https://ria.ru/20220408/porazhenie-1782627434.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769786526_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_f4a432c57084762e7b8c64b85cee3f72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
16:38 09.04.2022 (обновлено: 16:53 09.04.2022)
 
Антонов назвал договор СНВ-3 золотым стандартом стратегической стабильности

Посол Антонов назвал договор СНВ-3 с США золотым стандартом стратегической стабильности

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал российско-американский договор о контроле над ядерными вооружениями СНВ-3 "золотым стандартом стратегической стабильности" и призвал его сохранить.
"На самом деле единственное соглашение, которое сегодня остается, - это договор СНВ-3, который отвечает национальным интересам России и Соединенных Штатов. Это золотой стандарт стратегической стабильности, который должен быть сохранен", - сказал Антонов, выступая на конференции, проводимой Международным шиллеровским институтом.
Американские власти также выражают заинтересованность в сохранении СНВ-3, который был продлен в первые недели президентства Джо Байдена, и возобновлении работы над его совершенствованием, приостановленной на фоне событий на Украине.
Антонов обвинил Запад в разрушении в последние десятилетия системы коллективной безопасности, которая сложилась после Второй мировой войны. "Мы потеряли ключевые соглашения..., такие как договор ПРО, договор об открытом небе", - напомнил он.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и, после вступления в силу, заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 23:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пентагон заявил о желании США увидеть "поражение России на Украине"
 
В миреСШАПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала