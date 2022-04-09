https://ria.ru/20220409/ssha-1782693150.html

Антонов назвал договор СНВ-3 золотым стандартом стратегической стабильности

Антонов назвал договор СНВ-3 золотым стандартом стратегической стабильности - РИА Новости, 09.04.2022

Антонов назвал договор СНВ-3 золотым стандартом стратегической стабильности

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал российско-американский договор о контроле над ядерными вооружениями СНВ-3 "золотым стандартом стратегической... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T16:38

2022-04-09T16:38

2022-04-09T16:53

в мире

сша

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал российско-американский договор о контроле над ядерными вооружениями СНВ-3 "золотым стандартом стратегической стабильности" и призвал его сохранить.Американские власти также выражают заинтересованность в сохранении СНВ-3, который был продлен в первые недели президентства Джо Байдена, и возобновлении работы над его совершенствованием, приостановленной на фоне событий на Украине.Антонов обвинил Запад в разрушении в последние десятилетия системы коллективной безопасности, которая сложилась после Второй мировой войны. "Мы потеряли ключевые соглашения..., такие как договор ПРО, договор об открытом небе", - напомнил он.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и, после вступления в силу, заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.

https://ria.ru/20220408/porazhenie-1782627434.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сша, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии