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МВФ одобрил создание управляемого спецсчета для Украины - РИА Новости, 09.04.2022
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МВФ одобрил создание управляемого спецсчета для Украины
МВФ одобрил создание управляемого спецсчета для Украины - РИА Новости, 09.04.2022
МВФ одобрил создание управляемого спецсчета для Украины
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил создание управляемого спецсчета для содействия стабилизации экономики Украины, говорится на... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T03:16
2022-04-09T06:44
в мире
владимир путин
украина
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил создание управляемого спецсчета для содействия стабилизации экономики Украины, говорится на сайте фонда.Ранее в Нацбанке Украины заявили, что ведут переговоры о создании спецсчета, который будет финансироваться странами G7, а администрировать его будет Международный валютный фонд.Согласно релизу, этот счет позволит донорам направлять Киеву гранты и кредиты в резервных валютах или специальных правах заимствования (СДР). Эти средства через спецсчет будут переводиться на счет Украины в МВФ.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, донбасс, мвф, g7, москва
03:16 09.04.2022 (обновлено: 06:44 09.04.2022)
 
МВФ одобрил создание управляемого спецсчета для Украины

Исполнительный совет МВФ одобрил создание управляемого спецсчета для поддержки Украины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил создание управляемого спецсчета для содействия стабилизации экономики Украины, говорится на сайте фонда.
Ранее в Нацбанке Украины заявили, что ведут переговоры о создании спецсчета, который будет финансироваться странами G7, а администрировать его будет Международный валютный фонд.

"По запросам ряда стран-членов МВФ Исполнительный совет... сегодня одобрил создание управляемого счета для Украины, обеспечив доноров надежным инструментом для направления помощи Украине", — сказано в заявлении.

Согласно релизу, этот счет позволит донорам направлять Киеву гранты и кредиты в резервных валютах или специальных правах заимствования (СДР). Эти средства через спецсчет будут переводиться на счет Украины в МВФ.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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