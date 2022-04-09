https://ria.ru/20220409/sobchak-1782694511.html
Собчак отреагировала на сообщения о получении израильского гражданства
Собчак отреагировала на сообщения о получении израильского гражданства - РИА Новости, 09.04.2022
Собчак отреагировала на сообщения о получении израильского гражданства
Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на сообщения СМИ о получении израильского гражданства, отметив, что находится в Подмосковье. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T16:51
2022-04-09T16:51
2022-04-09T16:51
московская область (подмосковье)
израиль
общество
ксения собчак
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на сообщения СМИ о получении израильского гражданства, отметив, что находится в Подмосковье.В субботу издание Haaretz со ссылкой на осведомленные источники написало, что Собчак вместе с сыном якобы получила гражданство Израиля."Место жительства не меняла", - сказала Собчак на видео в Telegram-аккаунте, сообщив, что находится сейчас в Подмосковье в районе Рублево-Успенского шоссе.Она отметила, что живет за городом примерно восемь лет.
https://ria.ru/20220402/peskov-1781489985.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), израиль, общество, ксения собчак
Собчак отреагировала на сообщения о получении израильского гражданства
Собчак после публикаций СМИ об израильском гражданстве сообщила, что живет в Подмосковье