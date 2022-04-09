https://ria.ru/20220409/sobchak-1782694511.html

Собчак отреагировала на сообщения о получении израильского гражданства

Собчак отреагировала на сообщения о получении израильского гражданства - РИА Новости, 09.04.2022

Собчак отреагировала на сообщения о получении израильского гражданства

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на сообщения СМИ о получении израильского гражданства, отметив, что находится в Подмосковье. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T16:51

2022-04-09T16:51

2022-04-09T16:51

московская область (подмосковье)

израиль

общество

ксения собчак

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на сообщения СМИ о получении израильского гражданства, отметив, что находится в Подмосковье.В субботу издание Haaretz со ссылкой на осведомленные источники написало, что Собчак вместе с сыном якобы получила гражданство Израиля."Место жительства не меняла", - сказала Собчак на видео в Telegram-аккаунте, сообщив, что находится сейчас в Подмосковье в районе Рублево-Успенского шоссе.Она отметила, что живет за городом примерно восемь лет.

https://ria.ru/20220402/peskov-1781489985.html

московская область (подмосковье)

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

московская область (подмосковье), израиль, общество, ксения собчак