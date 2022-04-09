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Собчак отреагировала на сообщения о получении израильского гражданства - РИА Новости, 09.04.2022
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Собчак отреагировала на сообщения о получении израильского гражданства
Собчак отреагировала на сообщения о получении израильского гражданства - РИА Новости, 09.04.2022
Собчак отреагировала на сообщения о получении израильского гражданства
Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на сообщения СМИ о получении израильского гражданства, отметив, что находится в Подмосковье. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T16:51
2022-04-09T16:51
московская область (подмосковье)
израиль
общество
ксения собчак
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на сообщения СМИ о получении израильского гражданства, отметив, что находится в Подмосковье.В субботу издание Haaretz со ссылкой на осведомленные источники написало, что Собчак вместе с сыном якобы получила гражданство Израиля."Место жительства не меняла", - сказала Собчак на видео в Telegram-аккаунте, сообщив, что находится сейчас в Подмосковье в районе Рублево-Успенского шоссе.Она отметила, что живет за городом примерно восемь лет.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), израиль, общество, ксения собчак
16:51 09.04.2022
 
Собчак отреагировала на сообщения о получении израильского гражданства

Собчак после публикаций СМИ об израильском гражданстве сообщила, что живет в Подмосковье

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ксения Собчак
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на сообщения СМИ о получении израильского гражданства, отметив, что находится в Подмосковье.
В субботу издание Haaretz со ссылкой на осведомленные источники написало, что Собчак вместе с сыном якобы получила гражданство Израиля.
"Место жительства не меняла", - сказала Собчак на видео в Telegram-аккаунте, сообщив, что находится сейчас в Подмосковье в районе Рублево-Успенского шоссе.
Она отметила, что живет за городом примерно восемь лет.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
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Песков не считает врагами государства тех, кто испугался и покинул Россию
 
Московская область (Подмосковье)ИзраильОбществоКсения Собчак
 
 
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