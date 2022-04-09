https://ria.ru/20220409/sobchak-1782686462.html

Собчак получила гражданство Израиля, сообщили СМИ

Собчак получила гражданство Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.04.2022

Собчак получила гражданство Израиля, сообщили СМИ

Журналистка Ксения Собчак вместе с сыном получила гражданство Израиля, сообщает в субботу издание Haaretz со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T15:29

2022-04-09T15:29

2022-04-09T15:31

ксения собчак

максим виторган

общество

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак вместе с сыном получила гражданство Израиля, сообщает в субботу издание Haaretz со ссылкой на осведомленные источники."Российская журналистка (...) Ксения Собчак получила израильское гражданство", - говорится в публикации.Издание сообщает, что Собчак имеет право на получение гражданства согласно израильскому закону о возвращении, в связи с тем, что ее дед по материнской линии - еврей по национальности. Сын Собчак также имеет еврейские корни по своему отцу - актёру Максиму Виторгану, уточняет издание.

https://ria.ru/20220402/peskov-1781489985.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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Севастиан Котов

ксения собчак, максим виторган, общество