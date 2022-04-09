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Собчак получила гражданство Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.04.2022
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Собчак получила гражданство Израиля, сообщили СМИ
Собчак получила гражданство Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.04.2022
Собчак получила гражданство Израиля, сообщили СМИ
Журналистка Ксения Собчак вместе с сыном получила гражданство Израиля, сообщает в субботу издание Haaretz со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T15:29
2022-04-09T15:31
ксения собчак
максим виторган
общество
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак вместе с сыном получила гражданство Израиля, сообщает в субботу издание Haaretz со ссылкой на осведомленные источники."Российская журналистка (...) Ксения Собчак получила израильское гражданство", - говорится в публикации.Издание сообщает, что Собчак имеет право на получение гражданства согласно израильскому закону о возвращении, в связи с тем, что ее дед по материнской линии - еврей по национальности. Сын Собчак также имеет еврейские корни по своему отцу - актёру Максиму Виторгану, уточняет издание.
https://ria.ru/20220402/peskov-1781489985.html
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ксения собчак, максим виторган, общество
15:29 09.04.2022 (обновлено: 15:31 09.04.2022)
 
Собчак получила гражданство Израиля, сообщили СМИ

Haaretz: Ксения Собчак получила гражданство Израиля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Ксения Собчак
Телеведущая Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Телеведущая Ксения Собчак
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак вместе с сыном получила гражданство Израиля, сообщает в субботу издание Haaretz со ссылкой на осведомленные источники.
"Российская журналистка (...) Ксения Собчак получила израильское гражданство", - говорится в публикации.
Издание сообщает, что Собчак имеет право на получение гражданства согласно израильскому закону о возвращении, в связи с тем, что ее дед по материнской линии - еврей по национальности. Сын Собчак также имеет еврейские корни по своему отцу - актёру Максиму Виторгану, уточняет издание.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 21:52
Песков не считает врагами государства тех, кто испугался и покинул Россию
 
Ксения СобчакМаксим ВиторганОбщество
 
 
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