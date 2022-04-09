https://ria.ru/20220409/sobchak-1782686462.html
Собчак получила гражданство Израиля, сообщили СМИ
Собчак получила гражданство Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.04.2022
Собчак получила гражданство Израиля, сообщили СМИ
Журналистка Ксения Собчак вместе с сыном получила гражданство Израиля, сообщает в субботу издание Haaretz со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T15:29
2022-04-09T15:29
2022-04-09T15:31
ксения собчак
максим виторган
общество
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак вместе с сыном получила гражданство Израиля, сообщает в субботу издание Haaretz со ссылкой на осведомленные источники."Российская журналистка (...) Ксения Собчак получила израильское гражданство", - говорится в публикации.Издание сообщает, что Собчак имеет право на получение гражданства согласно израильскому закону о возвращении, в связи с тем, что ее дед по материнской линии - еврей по национальности. Сын Собчак также имеет еврейские корни по своему отцу - актёру Максиму Виторгану, уточняет издание.
https://ria.ru/20220402/peskov-1781489985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ксения собчак, максим виторган, общество
15:29 09.04.2022 (обновлено: 15:31 09.04.2022)
Собчак получила гражданство Израиля, сообщили СМИ
Haaretz: Ксения Собчак получила гражданство Израиля