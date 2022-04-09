https://ria.ru/20220409/siriya-1782710877.html

Минобороны Сирии сообщило о ракетной атаке ВВС Израиля

Минобороны Сирии сообщило о ракетной атаке ВВС Израиля - РИА Новости, 09.04.2022

Минобороны Сирии сообщило о ракетной атаке ВВС Израиля

ВВС Израиля предприняли ракетную атаку на район Аль-Вуста в провинции Хама на северо-западе Сирии, сирийские ПВО сбили несколько ракет, сообщило в субботу... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T19:45

2022-04-09T19:45

2022-04-09T19:45

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ДОХА, 9 апр - РИА Новости. ВВС Израиля предприняли ракетную атаку на район Аль-Вуста в провинции Хама на северо-западе Сирии, сирийские ПВО сбили несколько ракет, сообщило в субботу министерство обороны Сирии в своем телеграм-канале."Около 6.45 часов вечера по местному времени (совпадает с мск) израильский враг предпринял воздушную атаку со стороны северного Ливана на отдельные позиции в районе Аль-Вуста. Силы ПВО отразили ракетную атаку Израиля и сбили несколько ракет", - говорится в сообщении минобороны.Ранее Сирийское агентство новостей сообщило, что силы ПВО Сирии отражают воздушную атаку на район Масьяф в провинции Хама на северо-западе страны.

https://ria.ru/20220408/izrail-1782522399.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сирия, израиль