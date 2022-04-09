https://ria.ru/20220409/siriya-1782710877.html
Минобороны Сирии сообщило о ракетной атаке ВВС Израиля
Минобороны Сирии сообщило о ракетной атаке ВВС Израиля - РИА Новости, 09.04.2022
Минобороны Сирии сообщило о ракетной атаке ВВС Израиля
ВВС Израиля предприняли ракетную атаку на район Аль-Вуста в провинции Хама на северо-западе Сирии, сирийские ПВО сбили несколько ракет, сообщило в субботу... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T19:45
2022-04-09T19:45
2022-04-09T19:45
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ДОХА, 9 апр - РИА Новости. ВВС Израиля предприняли ракетную атаку на район Аль-Вуста в провинции Хама на северо-западе Сирии, сирийские ПВО сбили несколько ракет, сообщило в субботу министерство обороны Сирии в своем телеграм-канале."Около 6.45 часов вечера по местному времени (совпадает с мск) израильский враг предпринял воздушную атаку со стороны северного Ливана на отдельные позиции в районе Аль-Вуста. Силы ПВО отразили ракетную атаку Израиля и сбили несколько ракет", - говорится в сообщении минобороны.Ранее Сирийское агентство новостей сообщило, что силы ПВО Сирии отражают воздушную атаку на район Масьяф в провинции Хама на северо-западе страны.
https://ria.ru/20220408/izrail-1782522399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, израиль
Минобороны Сирии сообщило о ракетной атаке ВВС Израиля
Минобороны Сирии сообщило о ракетной атаке ВВС Израиля на район Аль-Вуста в провинции Хама