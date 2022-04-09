15:37 09.04.2022 (обновлено: 16:09 09.04.2022)
ЕС прекратил пропуск автотранспорта, зарегистрированного в России
ЕС с 8 апреля прекратил пропуск автотранспорта, зарегистрированного в России и Белоруссии
© AP Photo / Francisco SecoПрохожий возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Прохожий возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Страны Евросоюза прекратили пропуск транспорта, зарегистрированного в России и Белоруссии, сообщила Федеральная таможенная служба.
"C 8 апреля 2022 года таможенные службы стран Европейского союза, граничащих с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах", — отметили в ведомстве.
В ФТС пояснили, что новые санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Теперь транспортные средства международной перевозки с российскими и белорусскими регистрационными знаками не смогут перемещать грузы по территории стран ЕС.
Ограничения пока не распространяются на автомобильные грузоперевозки, осуществляющие доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений, добавили в ФТС.
"Транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для автотранспорта, зарегистрированного в Российской Федерации", — добавили в ведомстве.
Накануне вступил в силу пятый пакет санкций ЕС против России. Помимо названных мер он также предусматривает ограничения против 18 российских организаций — в том числе ВТБ, банка "Открытие", Совкомбанка и концерна "Калашников" — и 217 граждан, среди которых предприниматели и руководители российских СМИ. Также суда под флагом России теперь не смогут заходить в порты стран Евросоюза.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.