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ЕС прекратил пропуск автотранспорта, зарегистрированного в России - РИА Новости, 09.04.2022
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ЕС прекратил пропуск автотранспорта, зарегистрированного в России
ЕС прекратил пропуск автотранспорта, зарегистрированного в России - РИА Новости, 09.04.2022
ЕС прекратил пропуск автотранспорта, зарегистрированного в России
Страны Евросоюза прекратили пропуск транспорта, зарегистрированного в России и Белоруссии, сообщила Федеральная таможенная служба. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T15:37
2022-04-09T16:09
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
экономика
белоруссия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Страны Евросоюза прекратили пропуск транспорта, зарегистрированного в России и Белоруссии, сообщила Федеральная таможенная служба."C 8 апреля 2022 года таможенные службы стран Европейского союза, граничащих с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах", — отметили в ведомстве.В ФТС пояснили, что новые санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Теперь транспортные средства международной перевозки с российскими и белорусскими регистрационными знаками не смогут перемещать грузы по территории стран ЕС.Ограничения пока не распространяются на автомобильные грузоперевозки, осуществляющие доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений, добавили в ФТС."Транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для автотранспорта, зарегистрированного в Российской Федерации", — добавили в ведомстве.Накануне вступил в силу пятый пакет санкций ЕС против России. Помимо названных мер он также предусматривает ограничения против 18 российских организаций — в том числе ВТБ, банка "Открытие", Совкомбанка и концерна "Калашников" — и 217 граждан, среди которых предприниматели и руководители российских СМИ. Также суда под флагом России теперь не смогут заходить в порты стран Евросоюза.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
https://ria.ru/20220409/embargo-1782547938.html
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в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, экономика, белоруссия, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия
15:37 09.04.2022 (обновлено: 16:09 09.04.2022)
 
ЕС прекратил пропуск автотранспорта, зарегистрированного в России

ЕС с 8 апреля прекратил пропуск автотранспорта, зарегистрированного в России и Белоруссии

© AP Photo / Francisco SecoПрохожий возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожий возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Прохожий возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Страны Евросоюза прекратили пропуск транспорта, зарегистрированного в России и Белоруссии, сообщила Федеральная таможенная служба.
"C 8 апреля 2022 года таможенные службы стран Европейского союза, граничащих с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах", — отметили в ведомстве.
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В ФТС пояснили, что новые санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Теперь транспортные средства международной перевозки с российскими и белорусскими регистрационными знаками не смогут перемещать грузы по территории стран ЕС.
Ограничения пока не распространяются на автомобильные грузоперевозки, осуществляющие доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений, добавили в ФТС.
"Транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для автотранспорта, зарегистрированного в Российской Федерации", — добавили в ведомстве.
Накануне вступил в силу пятый пакет санкций ЕС против России. Помимо названных мер он также предусматривает ограничения против 18 российских организаций — в том числе ВТБ, банка "Открытие", Совкомбанка и концерна "Калашников" — и 217 граждан, среди которых предприниматели и руководители российских СМИ. Также суда под флагом России теперь не смогут заходить в порты стран Евросоюза.
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В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
Закрытый магазин Prada в ЦУМе - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
Вчера, 12:45
Запад не смог сокрушить Россию санкциями, пишет Global Times
 
В миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении РоссииЭкономикаБелоруссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Россия
 
 
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